Гетманцев прокоментував зростання середньої заробітної плати в Україні — Finance.ua

Гетманцев прокоментував зростання середньої заробітної плати в Україні Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Гетманцев прокоментував зростання середньої заробітної плати в Україні

У першому кварталі середня заробітна плата в Україні зросла на 22,5% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. В абсолютному розмірі вона досягла рівня 18 903 грн.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Найбільше платять у таких секторах економіки:

ІТ та телекомунікації - майже 49,5 тис. грн;

фінансова та страхова сфери — 39,1 тис. грн;

авіаційний транспорт — 34,7 тис. грн.

Лідерами за темпами зростання у І кварталі стали:

готельно-ресторанне господарство — +44,1%;

будівництво — +44,0%;

водний транспорт — +42,0%.

«Якщо порівнювати темпи зростання середньої зарплати з інфляцією за відповідний період (у січні-березні - 4,0%), то результати виглядають доволі пристойно. Однак до них треба ставитись доволі стримано», — зазначив Гетманцев.

Нардеп назвав причини

По-перше, лише в одній з усіх сфер економічної діяльності зарплати перевищують в еквіваленті 1 тис. доларів або євро.

По-друге, середня заробітна плата у згаданому валютномуеквіваленті (495 доларів) попри темпи відновлення все ще поступається середньому показнику 2021 року (513,5 доларів).

По-третє, дві з трьох сфер, де зафіксовані найвищі темпи зростання зарплати, за абсолютними їх розмірами глибоко у хвості рейтингу: попри 44%-ве зростання, середня заробітна плата у готельно-ресторанному господарстві досягла лише 15 057 грн, а на будівництві - 14 561 грн. «Мова йде про вимушену необхідність „доганяти“, бо взагалі не буде кому працювати», — наголосив Гетманцев.

По-четверте, у провідному «експортному» секторі національної економіки — сільському господарстві, доля якого перевищує у загальних обсягах 60%, середня заробітна плата попри збільшення на 19% недотягнула навіть до 15 тис. грн.

Читайте також У яких країнах найвищі та найнижчі зарплати

«Тому усвідомлюю, що невисокий рівень доходів серед працюючого населення буде ще тривалий час одним з найбільших для нас викликів в економічній сфері», — підсумував народний депутат.

Довідка Finance.ua:

більшість компаній в Україні стикнулися з дефіцитом кваліфікованих кадрів (75%). Для вирішення ситуації з дефіцитом кваліфікованих кадрів, 54% бізнесів збираються перекваліфікувати працівників та перерозподілити обов’язки в колективі;

Національний банк прогнозує, що вже у 2025 році реальні заробітні плати перевищать свій довоєнний рівень. Економіка відновлюється, тому бізнес не припиняє пошук нових працівників. Конкуренція за кваліфікованих працівників зростає, а бізнес реагує на це підвищенням зарплат;



як повідомляє кадровий портал work. uа, квітні середня зарплата у вакансіях на Work.ua склала 20 000 грн. Тож уже третій місяць поспіль цей показник залишається на одному рівні.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.