ТОП-5 причин, чому варто шукати роботу влітку — Finance.ua
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ТОП-5 причин, чому варто шукати роботу влітку

Особисті фінанси
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ТОП-5 причин, чому варто шукати роботу влітку
ТОП-5 причин, чому варто шукати роботу влітку
Здається, літо — невдалий час для пошуку нової роботи. Адже рекрутери та керівники йдуть у відпустки, а бізнес-процеси ставлять на паузу до «високого» сезону восени. Дійсно, у цьому є сенс. Однак пошук роботи влітку має свої суттєві переваги. А особливо у 2024 році.
Work.ua пояснює, чому зараз вдалий момент для працевлаштування.

На ринку праці рекордна кількість вакансій — є з чого вибирати

Дослідження Work.ua показало, що у травні роботодавці розмістили найбільшу кількість вакансій від початку повномасштабного вторгнення — понад 113 000 пропозицій роботи.
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Можливо, все, що розділяє вас із роботою мрії — це відсутність резюме. Тож саме час розмістити резюме за своєю посадою та відгукнутися на підхожу вакансію!

Низька конкуренція підвищує шанси на працевлаштування

Ще одна тенденція, яку наочно демонструє аналітика Work.ua — конкуренція шукачів на вакансію досягла найнижчої позначки за понад 3 роки. В умовах низької конкуренції ринок праці більш дружній до шукача.
Є шанс податися на пропозицію, яка раніше здавалася недосяжною через високі вимоги. Адже в умовах дефіциту кадрів роботодавці готові брати на роботу людей з нижчою кваліфікацією та навчати необхідних навичок.
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Натомість восени кандидати на ринку праці активізуються, і конкуренція знову зросте. То ж навіщо пропускати сприятливий час для працевлаштування?
І не варто хвилюватися: влітку бізнес-процеси хоч і уповільнюються, проте точно не припиняються. Рекрутери так само розміщують вакансії, розглядають резюме кандидатів, проводять співбесіди та роблять офери.

Влітку більшає сезонної роботи та вакансій для людей без досвіду

Навчальний рік у школах і ВНЗ добігає кінця, і роботодавці чудово про це знають. А тому розміщують все більше вакансій для людей без досвіду та студентів. Чимало з цих пропозицій роботи є сезонними, тож ідеально підходять тим, хто восени мусить повертатися до навчання.
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Щоб знайти такі вакансії, вкажіть у пошуковому рядку слова «на літо» або «на сезон». Не забудьте скористатися додатковими фільтрами, як-от бажане місто роботи, вид зайнятості, рівень зарплати тощо.

Для деяких сфер саме літо — спекотний період найму

Ринок праці неоднорідний, тож далеко не для всіх професій літо є «низьким» сезоном. Фахівців із низки сфер, навпаки, шукають саме цієї пори.
Наприклад, у травні аналітика Work.ua зафіксувала збільшення роботи в категоріях «Сфера обслуговування», «Готельно-ресторанний бізнес, туризм», «Будівництво, архітектура». І це цілком характерно для кінця весни й початку літа.
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Крім того, у травні значно побільшало пропозицій роботи для HR-ів. Тож, імовірно, дефіцит кадрів змушує компанії не зупиняти процеси рекрутингу навіть влітку.

Влітку адаптація в новій компанії може бути легшою

У більшості компаній літо — традиційний сезон відпусток. З урахуванням цього, кількість проєктів зменшується, а темпи роботи в компанії сповільнюються. Тож для нового співробітника це ідеальний момент, щоб увійти в робочий режим у менш стресовий період, без метушні розібратися в усіх процесах.
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За матеріалами:
Finance.ua
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