Кому пропонували найвищі зарплати на ринку праці у травні — дослідження Work.ua
У травні середня заробітна плата у вакансіях дорівнювала 20 тис. грн. На такому рівні зарплата тримається вже чотири місяці.
Про це свідчать дані великого кадрового порталу Work.ua.
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Минулого місяця найвищі середні зарплати, окрім керівних посад та IT-сфери, були зафіксовані для працівників Сил оборони України — у середньому 70 тис. грн.
У цивільних сферах найвищі зарплати пропонують:
- медіабайєрам — 50 тис. грн;
- водіям-міжнародникам — 47,5 тис. грн;
- рихтувальникам — 42,5 тис. грн;
- ендодонтистам, рієлторам — 40 тис. грн;
- арматурникам — 37,5 тис. грн;
- бізнес-аналітикам — 35,5 тис. грн;
- медіапродюсерам — 35,3 тис. грн.
Як змінився рівень зарплат на ринку праці в Україні
Серед областей-лідерів лише на Дніпропетровщині середні зарплати зросли, досягнувши 19 500 грн (+500 грн до квітня).
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При докладнішому аналізі категорій спостерігаються певні коливання у рівні зарплат. Наприклад, середня зарплата у категорії «Страхування» другий місяць поспіль знижується та наразі складає 23 500 грн (-5%).
В яких категоріях зросла зарплатня:
- «Топменеджмент, керівництво вищої ланки» — 40 тис. грн (+10% до квітня);
- «Охорона, безпека» — 37 500 грн (+7%);
- «Будівництво, архітектура» — 25 тис. грн (+6%);
- «Дизайн, творчість» — 21 тис. грн (+5%);
- «Культура, музика, шоубізнес» — 21 тис. грн (+5%);
- «Сільське господарство, агробізнес» — 21 500 грн (+5%);
- «Продаж, закупівля» — 26 тис. грн, (+4%);
- «Фінанси, банк» — 17 500 грн (+4%).
Нагадаємо, в Україні знову зросла середня зарплата: у першому кварталі вона склала 18,9 тисяч гривень, що на 22,5% вище, ніж минулого року.
Щоправда, у доларовому еквіваленті вона все одно нижча, ніж до повномасштабної війни. Найвищі доходи традиційно зберігаються у секторі інформації та телекомунікацій, а найнижчі — у сфері освіти та культури.
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