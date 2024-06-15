Кому пропонували найвищі зарплати на ринку праці у травні — дослідження Work.ua Сьогодні 21:13 — Особисті фінанси

Кому пропонували найвищі зарплати на ринку праці у травні — дослідження Work.ua

У травні середня заробітна плата у вакансіях дорівнювала 20 тис. грн. На такому рівні зарплата тримається вже чотири місяці.

Про це свідчать дані великого кадрового порталу Work.ua.

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Минулого місяця найвищі середні зарплати, окрім керівних посад та IT-сфери, були зафіксовані для працівників Сил оборони України — у середньому 70 тис. грн.

У цивільних сферах найвищі зарплати пропонують:

медіабайєрам — 50 тис. грн;

водіям-міжнародникам — 47,5 тис. грн;

рихтувальникам — 42,5 тис. грн;

ендодонтистам, рієлторам — 40 тис. грн;

арматурникам — 37,5 тис. грн;

бізнес-аналітикам — 35,5 тис. грн;

медіапродюсерам — 35,3 тис. грн.

Як змінився рівень зарплат на ринку праці в Україні

Серед областей-лідерів лише на Дніпропетровщині середні зарплати зросли, досягнувши 19 500 грн (+500 грн до квітня).

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При докладнішому аналізі категорій спостерігаються певні коливання у рівні зарплат. Наприклад, середня зарплата у категорії «Страхування» другий місяць поспіль знижується та наразі складає 23 500 грн (-5%).

В яких категоріях зросла зарплатня:

«Топменеджмент, керівництво вищої ланки» — 40 тис. грн (+10% до квітня);

«Охорона, безпека» — 37 500 грн (+7%);

«Будівництво, архітектура» — 25 тис. грн (+6%);

«Дизайн, творчість» — 21 тис. грн (+5%);

«Культура, музика, шоубізнес» — 21 тис. грн (+5%);

«Сільське господарство, агробізнес» — 21 500 грн (+5%);

«Продаж, закупівля» — 26 тис. грн, (+4%);

«Фінанси, банк» — 17 500 грн (+4%).

Нагадаємо, в Україні знову зросла середня зарплата: у першому кварталі вона склала 18,9 тисяч гривень, що на 22,5% вище, ніж минулого року.

Щоправда, у доларовому еквіваленті вона все одно нижча, ніж до повномасштабної війни. Найвищі доходи традиційно зберігаються у секторі інформації та телекомунікацій, а найнижчі — у сфері освіти та культури.

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