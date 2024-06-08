Чи підвищать влітку зарплату українським вчителям — Finance.ua

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Чи підвищать влітку зарплату українським вчителям

Особисті фінанси
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Раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий оголошував про підвищення зарплат для вчителів у січні та квітні. Проте заробітні плати освітян так і не зросли.
Про це пише «Освіторія».
Якщо очікуване збільшення до кінця місяця не відбудеться, то вчителі продовжать отримувати ту саму зарплату, що й у травні.
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Наприклад, вчителю без стажу роботи будуть виплачувати базову ставку на рівні 6 936,40 гривні. А вчителю вищої категорії платитимуть 13 759 гривень.
Очільник Міністерства освіти та науки України Оксен Лісовий зазначав, у МОН не було можливості забезпечити підвищення заробітних плат вчителям через відсутність необхідного фінансування.
Також раніше повідомлялося, що у 2024 році заробітна плата вчителів зросте у два етапи: у січні та квітні. Це стало можливим завдяки збільшенню освітньої субвенції, більша частина якої спрямована на зарплати педагогів.
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Загалом виплати педагогам мали підвищитися на 21%.
Під час першого етапу підвищення, який відбувся з 1 січня, вчителі отримали середню заробітну плату у розмірі 14 тисяч гривень.
Після другого етапу, що планувався з 1 квітня, середня зарплата мала піднятися до 16 тисяч гривень, проте очікуваного підвищення не відбулося.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також повідомляв, що середня зарплата вчителя вищої категорії збільшиться з 14,4 тисячі гривень до 17,4 тисячі гривень.
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Нагадаємо, Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за перший квартал 2024 року, який обліковується для розрахунку пенсії. За рік зарплата зросла на 2 тис. гривень.
Національний банк прогнозує, що вже у 2025 році реальні заробітні плати перевищать свій довоєнний рівень. Економіка відновлюється, тому бізнес не припиняє пошук нових працівників. Конкуренція за кваліфікованих працівників зростає, а бізнес реагує на це підвищенням зарплат;
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За матеріалами:
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