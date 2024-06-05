Робота у Литві: які зарплати та бонуси пропонують роботодавці — Finance.ua

Робота у Литві: які зарплати та бонуси пропонують роботодавці Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Роботу в Литві знайшли 32,4 тис. громадян України зі статусом тимчасового захисту з початку повномасштабного вторгнення з майже 86 тис. зареєстрованих у Міграційній службі Литви . В країні готові працевлаштувати ще більше українців у зв’язку з очікуваним ростом економіки на 1,6% цьогоріч та низьким рівнем безробіття. Кількість вакансій з початком сезонних робіт у квітні для громадян України значно зросла - повідомляє Міграційна платформа EWL.

Наразі кількість пропозицій роботи для громадян України, зареєстрованих у службі зайнятості - майже 2 тис.

Литва потребує працівників у багатьох галузях, особливо у виробництві, будівництві, охороні здоров’я, виробництві продуктів харчування та сфері гостинності.

Які зарплати пропонують

Литовські роботодавці пропонують українцям без знання мови і досвіду роботи працевлаштування на підприємствах автомобільної галузі та харчової промисловості із зарплатою 900 євро чистим на старті (39,4 тис грн). Потім за рахунок бонусів і премій зарплата зростає - на деяких вакансіях до 1300−1500 євро нетто (57−65,7 тис грн).

Найпопулярніші вакансії

«Литовський ринок праці насичений різного роду вакансіями для українців. Литва залишається однією з країн, де найлегше працевлаштуватися громадянам України. Це можна зробити за один день на основі тимчасового захисту або гуманітарної візи. Також для працівників надають житло безкоштовно або за невисоку доплату. І часто це житло готельного типу у великих містах або передмістях, оскільки там розташовані підприємства», — розповідає керівниця міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко.

За словами Нестеренко, на підприємствах почали працевлаштовувати перекладачів для українських працівників та прописують робочі інструкції українською. Крім того, що часто можна порозумітися російською з огляду на те, що цю мову знають у Литві.

Серед вакансій, які зараз пропонують українцям:

Працівник на завод з виробництва морозива із зарплатою від 900 євро чистими, обідами на роботі за 1,5 євро і можливістю пригощатися продукцією заводу.

Працівник на пакування курятини. Зарплата — від 900 євро до 1200−1300 євро нетто за рахунок додаткових годин.

Працівник рибзаводу з зарплатнею 1100 євро чистими за рахунок додаткових годин.

Продукция сирних палочек із зарплатою 900 евро нетто.

Повар у ресторані з мінімальним досвідом роботи і зарплатнею 1000−1400 евро нетто, житлом за рахунок роботодавця і харчуванням на роботі.

Зазвичай литовські роботодавці надають перевагу тим, хто планує працювати більше ніж 3 місяці. Вони зацікавлені у тому, щоби громадяни України залишалися працювати протягом тривалого часу. Натоміть є також і сезонні роботи на 1,5−2 місяці.

«Литовські роботодавці інколи проводять короткі телефонні розмови з кандидатами, де запитують про попередній досвід роботи для загального зрозуміння, де людина раніше працювала. Або можуть попросити записати відео-представлення, в якому треба коротко розповісти про себе та попередній досвід», — розповідає Маргарита Нестеренко.

Нагадаємо, для легалізації і роботи в Литві громадяни України мають отримати статус тимчасового захисту. Він дає право на роботу і проживання в країні на 1 рік з можливістю продовження. Його надають тим, хто на момент повномасштабного вторгнення (саме 24.02.2022) перебував в Україні. Альтернативний варіант -гуманітарна віза, процедура отримання якої також нескладна.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.