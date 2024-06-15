У яких сферах було найбільше пропозицій роботи минулого місяця (інфографіка) — Finance.ua

У яких сферах було найбільше пропозицій роботи минулого місяця (інфографіка) 15.06.2024, 12:07 — Особисті фінанси

У яких сферах було найбільше пропозицій роботи минулого місяця (інфографіка)

У травні роботодавці розмістили 113 016 пропозицій роботи, що на 2% більше, ніж у квітні.

Про це свідчать дані великого кадрового порталу Work.ua.

За даними порталу, вже третій місяць поспіль на ринку праці понад 100 тис. вакансій, і другий місяць — рекордна кількість пропозицій роботи від початку повномасштабного вторгнення.

Приріст вакансій по областях

Минулого місяця найбільший приріст вакансій був у Івано-Франківській, Черкаській, Запорізькій (+3%), Сумській і Київській (+2%) області.

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Остання показала також найбільший приріст серед областей-лідерів за кількістю пропозицій роботи.

А от в Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях роботи стало більше лише на 1%. На Львівщині ж кількість вакансій навіть скоротилася менш як на 1%.

У яких сферах найбільше пропозицій роботи

У травні гілку першості за кількістю вакансій знову виборола категорія «Сфера обслуговування» — 21 092 (+3% до квітня). Але в цілому динаміка в категоріях з десятки лідерів нерівномірна: подекуди роботи поменшало.

«Робочі спеціальності, виробництво» — 19 271 вакансія, +1% до квітня;

«Продаж, закупівля» — 14 179, -2%;

«Роздрібна торгівля» — 13 628, +2%;

«Готельно-ресторанний бізнес, туризм» — 11 903, +3%;

«Логістика, склад, ЗЕД» — 11 297, +5%;

«Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки» — 9 767, -0,5%;

«Транспорт, автобізнес» — 9 169, +2%;

«Медицина, фармацевтика» — 7 775, +1%;

«Бухгалтерія, аудит» — 7 710, -0,2%.

Але лідером за приростом вакансій стала категорія «Охорона, безпека» завдяки вакансіям у Силах оборони.

Нагадаємо, за інформацією сайту Work.ua, шукачі оновили або створили 304 378 резюме, що на 5% менше за показники квітня.

Але кількість пропозицій роботи зросла. Відповідно, конкуренція серед шукачів знову знизилася. Така тенденція триває вже пʼять місяців. Середня конкуренція шукачів за вакансію у травні була найнижчою за весь період від січня 2021 року.

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