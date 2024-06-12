Де найбільша конкуренція на ринку праці: вакансії та регіони (інфографіка) — Finance.ua
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Де найбільша конкуренція на ринку праці: вакансії та регіони (інфографіка)

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Де найбільша конкуренція на ринку праці: вакансії та регіони (інфографіка)
Де найбільша конкуренція на ринку праці: вакансії та регіони (інфографіка)
За інформацією сайту Work.ua, шукачі оновили або створили 304 378 резюме, що на 5% менше за показники квітня.
Про це пише Work.ua.
Але кількість пропозицій роботи зросла. Відповідно, конкуренція серед шукачів знову знизилася. Така тенденція триває вже пʼять місяців. Середня конкуренція шукачів за вакансію у травні була найнижчою за весь період від січня 2021 року.
Де найбільша конкуренція на ринку праці: вакансії та регіони (інфографіка)
Як писав раніше Національний банк України у своєму Інфляційному звіті, пропозицію робочої сили обмежують подальша міграція за кордон, мобілізація, повільна адаптація ВПО на нових місцях проживання та посилення диспропорцій на ринку праці. Водночас менше резюме може свідчити про успішний пошук роботи та зростання зайнятості українців, що підтверджується результатами опитування.
Де найбільша конкуренція на ринку праці: вакансії та регіони (інфографіка)
Традиційно найвищою є конкуренція за дистанційні посади, хоча й тут відгуків поступово меншає. З-поміж пропозицій офлайн-роботи за показником конкуренції лідирують Київська, Вінницька, Львівська, Харківська та Волинська області.
А найнижчу конкуренцію незмінно бачимо у Херсонській, Закарпатській і Чернівецькій області.
Загальний спад конкуренції трохи знизив градус напруги в IT: конкуренція за найпопулярніші посади (Front-end програміст, верстальник, вебдизайнер, тестувальник) знизилася, але все ще є в 10−20 разів вищою за середню.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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