Бета-тест Нацкешбеку в Дії: відповіді на популярні запитання — Finance.ua

Бета-тест Нацкешбеку в Дії: відповіді на популярні запитання Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Бета-тест Нацкешбеку в Дії: відповіді на популярні запитання

Українці зможуть щомісячно отримувати до 3 000 грн за купівлю товарів українського виробництва. Для цього треба доєднатись до програми Національного кешбеку — і купувати товари українського виробництва в магазинах-учасниках.

Підготували відповіді на поширені запитання про бета-тест Нацкешбек у Дії.

Як відкрити картку Зроблено в Україні?

Для зарахування кешбеку необхідно відкрити картку для виплат в одному з банків-партнерів програми і позначити картки, якими розраховуєтесь за покупки.

Відкрийте Дію.

Оберіть сервіс Національний кешбек.

Оберіть Відкрити картку для виплат.

Дія запропонує банки, в яких можна відкрити картки. Якщо вже картки були відкриті раніше, то Дія попросить вибрати з наявних або відкрити в іншому банку.

Як підв’язати картку в Дію, щоб мені нараховувався кешбек?

Відкрийте Дію.

Розділ Національний кешбек.

Відкрити картку — виберіть рахунок для виплати.

Що робити, яккщо мені не нараховується кешбек?

Перевірте, чи дотримались ви всіх умов програми

1. Долучилися до програми в застосунку Дія.

2. Відкрили картку Національний кешбек у банку.

А також:

надали дозвіл на обробку транзакцій по наявних платіжних картках

підключили вибрану відкриту картку в застосунку Дія для подальшого зарахування кешбеку



3. Перевірили, що в переліку товарів та магазинів є ті позиції, які ви придбали, та торгова точка, яка зареєстрована у програмі.

Коли я зможу витратити гроші з картки Кешбек?

Зарахування кешбеку на вашу картку для виплат відбувається після 16 числа наступного за розрахунковим місяцем.

Тобто якщо ви здійснили покупку та отримали кешбек у вересні, кошти потраплять на ваш рахунок після 16 жовтня.

Нагадаємо, нині кешбек доступний на 171 тисячу товарів від 963 українських виробників. Зокрема, АТБ, Аврора, Епіцентр, Comfy, Копілка, Таврія В, Сільпо, ФОРА, Велика кишеня, ВК експрес, ВелМарт, Novus, ЕКО маркет, Varus, OKKO, мережа АЗК WOG, Укрнафта, Антошка, Thrash! Траш!, Будинок іграшок, Нова лінія, Auchan, мережа аптек Аптека АНЦ та аптека 3і. Ще 200 магазинів і торгових мереж приєднаються найближчим часом.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.