0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд проведе аудит всіх державних компаній після викриття корупції в енергетиці

Казна та Політика
118
Уряд проведе аудит усіх державних компаній, зокрема у сфері енергетики. Це рішення ухвалили на тлі викриття масштабної корупції в енергетиці.
Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

Кроки уряду

Свириденко наголосила, що під час повномасштабної війни, коли ворог щодня обстрілює енергетичну інфраструктуру, корупція є абсолютно неприпустимою.
За її словами, уряд уже ухвалив низку рішень:
  • подання про звільнення двох міністрів;
  • санкції проти фігурантів матеріалів НАБУ;
  • перезапуск «Енергоатому» — відсторонення керівництва й початок аудиту компанії.
Читайте також
Кабінет Міністрів готує комплексне рішення щодо перевірки всіх державних підприємств, особливо енергетичних. Прем’єр-міністерка зазначила, що наглядовим радам доручено перевірити роботу компаній, зокрема у частині закупівель.

Відновлення енергосистеми

Свириденко повідомила, що попри постійні обстріли, тривають ремонтні роботи на підстанціях «Укренерго» та на об’єктах генерації. Запускають додаткові резервні джерела живлення, а графіки відключень залишаються, але їхня тривалість поступово зменшується.

Додаткове фінансування

Сьогодні уряд виділить 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у дев’яти прифронтових областях — Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Сумській, Харківській і Чернігівській.
Кошти спрямують на будівництво та облаштування укриттів, посилення захисту ключового обладнання, аварійно-рятувальні роботи, ремонт інженерних мереж і створення запасів пального.
Читайте також
Свириденко наголосила, що боротьба з корупцією є питанням честі та гідності, а уряд несе відповідальність перед захисниками України.
Нагадаємо, Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана — двох учасників корупційної схеми у сфері енергетики, яку викрило НАБУ. Санкції будуть чинними протягом трьох років.
Деталі санкцій оприлюднив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, санкції мають оперативний і превентивний характер, тобто є інструментом швидкого реагування на загрози національній безпеці. Усі рішення ухвалювалися оперативно.
За матеріалами:
Finance.ua
Кабмін
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems