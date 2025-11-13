Уряд проведе аудит всіх державних компаній після викриття корупції в енергетиці
Уряд проведе аудит усіх державних компаній, зокрема у сфері енергетики. Це рішення ухвалили на тлі викриття масштабної корупції в енергетиці.
Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.
Кроки уряду
Свириденко наголосила, що під час повномасштабної війни, коли ворог щодня обстрілює енергетичну інфраструктуру, корупція є абсолютно неприпустимою.
За її словами, уряд уже ухвалив низку рішень:
- подання про звільнення двох міністрів;
- санкції проти фігурантів матеріалів НАБУ;
- перезапуск «Енергоатому» — відсторонення керівництва й початок аудиту компанії.
Кабінет Міністрів готує комплексне рішення щодо перевірки всіх державних підприємств, особливо енергетичних. Прем’єр-міністерка зазначила, що наглядовим радам доручено перевірити роботу компаній, зокрема у частині закупівель.
Відновлення енергосистеми
Свириденко повідомила, що попри постійні обстріли, тривають ремонтні роботи на підстанціях «Укренерго» та на об’єктах генерації. Запускають додаткові резервні джерела живлення, а графіки відключень залишаються, але їхня тривалість поступово зменшується.
Додаткове фінансування
Сьогодні уряд виділить 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у дев’яти прифронтових областях — Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Сумській, Харківській і Чернігівській.
Кошти спрямують на будівництво та облаштування укриттів, посилення захисту ключового обладнання, аварійно-рятувальні роботи, ремонт інженерних мереж і створення запасів пального.
Свириденко наголосила, що боротьба з корупцією є питанням честі та гідності, а уряд несе відповідальність перед захисниками України.
Нагадаємо, Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана — двох учасників корупційної схеми у сфері енергетики, яку викрило НАБУ. Санкції будуть чинними протягом трьох років.
Деталі санкцій оприлюднив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, санкції мають оперативний і превентивний характер, тобто є інструментом швидкого реагування на загрози національній безпеці. Усі рішення ухвалювалися оперативно.
Поділитися новиною
Також за темою
Прокуратура зобов’язала повернути столичній громаді земельну ділянку на Троєщині (фото)
Заслужили? Які премії отримують держслужбовці
Уряд проведе аудит всіх державних компаній після викриття корупції в енергетиці
Зеленський розповів, на що можна витратити 140 мільярдів євро заморожених російських активів
ЄС виділив Україні майже 6 мільйонів євро
Борг України перевищує безпечний рівень, потрібні реформи управління — Рахункова палата