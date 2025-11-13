Уряд проведе аудит всіх державних компаній після викриття корупції в енергетиці Сьогодні 17:02 — Казна та Політика

Уряд проведе аудит усіх державних компаній, зокрема у сфері енергетики. Це рішення ухвалили на тлі викриття масштабної корупції в енергетиці.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

Кроки уряду

Свириденко наголосила, що під час повномасштабної війни, коли ворог щодня обстрілює енергетичну інфраструктуру, корупція є абсолютно неприпустимою.

За її словами, уряд уже ухвалив низку рішень:

подання про звільнення двох міністрів;

санкції проти фігурантів матеріалів НАБУ;

перезапуск «Енергоатому» — відсторонення керівництва й початок аудиту компанії.

Читайте також Уряд оновить Наглядову раду «Енергоатому» та проведе аудит компанії

Кабінет Міністрів готує комплексне рішення щодо перевірки всіх державних підприємств, особливо енергетичних. Прем’єр-міністерка зазначила, що наглядовим радам доручено перевірити роботу компаній, зокрема у частині закупівель.

Відновлення енергосистеми

Свириденко повідомила, що попри постійні обстріли, тривають ремонтні роботи на підстанціях «Укренерго» та на об’єктах генерації. Запускають додаткові резервні джерела живлення, а графіки відключень залишаються, але їхня тривалість поступово зменшується.

Додаткове фінансування

Сьогодні уряд виділить 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у дев’яти прифронтових областях — Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Сумській, Харківській і Чернігівській.

Кошти спрямують на будівництво та облаштування укриттів, посилення захисту ключового обладнання, аварійно-рятувальні роботи, ремонт інженерних мереж і створення запасів пального.

Свириденко наголосила, що боротьба з корупцією є питанням честі та гідності, а уряд несе відповідальність перед захисниками України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана — двох учасників корупційної схеми у сфері енергетики, яку викрило НАБУ. Санкції будуть чинними протягом трьох років.

Деталі санкцій оприлюднив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, санкції мають оперативний і превентивний характер, тобто є інструментом швидкого реагування на загрози національній безпеці. Усі рішення ухвалювалися оперативно.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.