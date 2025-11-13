Прокуратура зобов’язала повернути столичній громаді земельну ділянку на Троєщині (фото) Сьогодні 17:44 — Казна та Політика

Прокуратура зобов’язала повернути столичній громаді земельну ділянку на Троєщині (фото)

Прокуратура через суд зобов’язала товариство повернути столичній громаді земельну ділянку на Троєщині вартістю майже 7 млн гривень та знести нерухомість на цій ділянці.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської прократури.

За позовом Деснянської окружної прокуратури міста Києва суд зобов’язав товариство повернути земельну ділянку територіальній громаді, знести гараж, нежитлові приміщення та тимчасові споруди, побудовані на ній без дозволів, а також скасував незаконну реєстрацію права власності на ці споруди.

Йдеться про ділянку по вул. Оноре де Бальзака, 82-а вартістю майже 7 млн гривень, яка використовувалась товариством для обслуговування та експлуатації автостоянки.

фото: Київська міська прократура.

Раніше Деснянська окружна прокуратура міста Києва через суд визнала незаконним та скасувала рішення Київської міської ради, яким поза процедурою земельних торгів цю землю передали товариству в оренду.

Договір оренди також визнали недійсним. Попри наявність цього рішення суду, товариство продало самочинно збудовану на земельній ділянці нерухомість іншому підприємству. Директором обох товариств є одна й та сама людина.

Реагуючи на це порушення, окружна прокуратура звернулась до суду із позовом про усунення перешкод громаді у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою шляхом знесення самочинно збудованого майна, повернення земельної ділянки та скасування державної реєстрації права власності. Постановою Господарського суду міста Києва позов прокуратури задоволено.

