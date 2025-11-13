ЄС виділив Україні майже 6 мільйонів євро Сьогодні 12:01 — Казна та Політика

ЄС виділив Україні майже 6 мільйонів євро

Європейський Союз виділив Україні новий транш прямої бюджетної підтримки на майже 6 мільярдів євро.

Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила під час виступу в Європарламенті.

Фон дер Ляєн заявила, що зараз настав час для Євросоюзу надати нового імпульсу підтримці України та викрити спробу російського президента володимира путіна виграти час і домогтися вигідних умов на переговорах.

«Ми повинні продовжувати підвищувати ціну війни для росії. Це важливо ще й тому, що наслідки війни стають дедалі очевиднішими для російської економіки», — наголосила президентка Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС допоможе стабілізувати енергомережу України, експортуючи понад 2 гігавати електроенергії до України. Також ЄС допоможе захистити критично важливу інфраструктуру.

За словами фон дер Ляєн, новий транш у майже 6 мільярдів євро буде надано Україні в межах ініціативи ERA.

Вона також привітала рішення Європейської ради забезпечити фінансові потреби України на наступні два роки.

Напередодні голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа заявила , що наступний транш прямої бюджетної допомоги надійде за планом, орієнтовно у четвер. Мова йде про 4,1 млрд євро в рамках ERA loans і 1,9 млрд євро в рамках Ukraine Facility. «Відповідно, ризиків щодо фінансування військових і соціально-гуманітарних видатків немає», — зазначила вона.

За її словами, щодо «репараційного кредиту» робота триває, але потрібне політичне рішення Євроради, тобто усіх країн-членів.

Куди спрямують транш від ЄС

У Міністерстві фінансів повідомили , що кошти буде спрямовано на пріоритетні видатки державного бюджету — у соціальній і оборонній сферах, а також на відновлення країни.

«Надання Україні доходів від заморожених активів рф було безпрецедентним та справедливим рішенням. 18,1 млрд євро у 2025 році підтримали фінансову стабільність та спроможність ефективно протистояти ворогу на фронті. Останніми місяцями ми активно співпрацюємо з Європейським Союзом, щоб напрацювати ініціативи для забезпечення бюджетних потреб України у 2026−2027 роках. Вдячний за конструктивну співпрацю», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У межах інструменту Ukraine Facility до держбюджету з 2024 року вже надійшло понад 24,4 млрд євро, у 2025 році — понад 8,3 млрд євро.

Для отримання чергового регулярного траншу від ЄС, Україна виконала дев’ять реформаційних кроків, необхідних для п’ятого траншу, а також один невиконаний крок із четвертого траншу в сферах: боротьба з корупцією, державне управління, регіональна політика, людський капітал, агропродовольчий сектор, цифрова трансформація, захист довкілля та управління державними активами.

Механізм G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) передбачає надання Україні 50 млрд доларів США кредиту, забезпеченого майбутніми доходами від заморожених російських активів. Починаючи з кінця 2024 року, країни G7 та ЄС уже надали Україні близько 35 млрд доларів США фінансування згідно з цією ініціативою.

Нагадаємо, що з лютого 2022 року Європейський Союз залишається найбільшим донором прямої бюджетної підтримки України — загалом обсяг допомоги перевищив 68,4 млрд євро.

