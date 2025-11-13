Заслужили? Які премії отримують держслужбовці Сьогодні 17:23 — Казна та Політика

Заслужили? Які премії отримують держслужбовці

Національне агентство України з питань державної служби оприлюднило роз’яснення щодо преміювання державних службовців категорій «Б» і «В» у державних органах, які провели класифікацію посад державної служби, за підсумками щорічного оцінювання результатів діяльності у 2025 році.

Джерелом формування фонду оплати праці залишається державний бюджет, а премії виплачуються в межах затвердженого фонду, відповідно до показників ефективності роботи та результатів оцінювання.

Умови нарахування премій

НАДС нагадує, що преміювання можливе лише за наявності коштів у фонді оплати праці і не може перевищувати:

30% фонду постійної заробітної плати державного органу на рік;

30% посадового окладу — для щомісячної премії;

90% посадового окладу — для квартальної премії.

Загальний розмір премій державного службовця за рік не може перевищувати 30% фонду його сталої заробітної плати.

Для прикладу, при посадовому окладі 39 839 грн і надбавках, визначених законом, загальний розмір премії за результатами щорічного оцінювання може становити близько 75 тис. грн на рік, або не більш ніж 10,32% від фонду сталої заробітної плати.

Хто може отримати премію

Премія за результатами оцінювання діяльності призначається державним службовцям, які отримали відмінну оцінку за підсумками року. Вона залежить від:

особистого внеску працівника у результати роботи державного органу;

ініціативності, якості виконання завдань, ефективності та дотримання строків.

Преміювання може здійснюватися щомісяця, щокварталу або за підсумками року — за рішенням керівника державної служби.

Обмеження та умови

Премії нараховуються лише в межах наявного фонду оплати праці конкретного держоргану.

Якщо службовець протягом року отримує максимальні премії щомісячно або щоквартально, його річний відсоток преміювання зменшується. Єдиний фіксований відсоток премії для всіх працівників не допускається, адже це суперечить принципу пропорційності до фактичних результатів роботи.

Водчночас, в Україні запровадили новий вид премій для чиновників — за результатами щорічного оцінювання.

Також ми писали, що зарплати держслужбовців зросли на 43%, але більшість чиновників все одно вважає їх занадто низькими.

