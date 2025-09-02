В Україні з’явиться нова премія для чиновників — Finance.ua
В Україні з’явиться нова премія для чиновників

В Україні запровадили новий вид премій для чиновників — за результатами щорічного оцінювання. Але загалом премії можуть стати меншими через установлений ліміт — не більше за 30% від річної зарплати того чи іншого посадовця.
Про це повідомляє Oboz.ua з посиланням на постанову Кабінету міністрів від 8 серпня № 953. Вона затверджує оновлений порядок преміювання держслужбовців, деталізуючи механізм преміювання та уточнюючи процедури погодження для окремих посад.
У новій редакції встановлюється, що місячна або квартальна премія нараховується за фактично відпрацьований час. Це стосується також випадків відпустки, тимчасової непрацездатності чи інших ситуацій, коли виплати проводяться за середньою зарплатою.
Крім місячних та квартальних премій, посадовці отримуватимуть премію за результатами щорічного оцінювання службової діяльності. Її розмір залежатиме від індивідуальних результатів і фонду оплати праці органу, а виплачуватимуть її не пізніше грудня року оцінювання, незалежно від відпрацьованого часу в місяці виплати.
Попередній порядок не містив обмежень на загальний розмір премій за рік. Натомість новий встановлює, що загальний розмір премій за рік не може перевищувати 30% фонду сталої заробітної плати державного службовця за рік.
Тепер, крім виконання завдань, передбачених стратегічними документами та дорученнями прем’єр-міністра, премія залежатиме від також від виконання завдань, визначених безпосереднім керівником, особою, що виконує його обов’язки, або умовами контракту про проходження державної служби.
Якщо до цього не згадувалися умови преміювання для службовців на випробувальному строку чи тих, що звільняються, то новий порядок встановлює, що державні службовці на випробувальному строку отримують премії на загальних умовах, а під час звільнення премія нараховується за фактично відпрацьований час у місяці звільнення.
Премії керівників деяких держустанов узгоджуватимуться з членами уряду. Зокрема:
  • Держстату — з першим віцепрем’єр-міністром — міністром цифрової трансформації;
  • Державної регуляторної служби, Агентства з розшуку та менеджменту активів, Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів — з міністром економіки, довкілля та сільського господарства.
Також новий порядок додає окремий пункт, який регулює преміювання інших державних службовців категорії «А» за погодженням із суб’єктом призначення або уповноваженою особою.
Подавати пропозиції щодо премій треба буде, як і раніше, до 5 числа наступного місяця. Але для грудневих премій додано виняток: пропозиції подаються за 7 днів до останнього дня для платежів, визначеного Казначейством, у відповідному бюджетному році.
Нагадаємо, за даними Міністерства фінансів, заробітна плата чиновників зростає і надалі. Їхні зарплати перевищують середні по Україні. У липні цього року середня зарплата в центральних держорганах України склала 62,6 тисячі гривень.
За матеріалами:
Обозреватель
