У САП розкрили, скільки справ відкрили проти топ-чиновників (відео) — Finance.ua

У САП розкрили, скільки справ відкрили проти топ-чиновників (відео)

Казна та Політика
Українські правоохоронці відкрили близько 700 кримінальних проваджень проти топ-посадовців. Ще 300 справ перебувають на різних стадіях в судах.
Про це повідомляє керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко на брифінгу.
«В роботі близько 700 кримінальних проваджень. Це тих, які на досудовому (розслідуванні — ред.). Але там деякі справи, які реєструються за рішенням суддів і фактично одразу видно, що в них немає перспективи. Але все одно на них витрачається час, щоб спростувати ті доводи, які наведені в заяві особи», — повідомив він.
За словами Клименка, також є близько 300 кримінальних проваджень, які перебувають на різних стадіях в судах.
Нагадаємо, наприкінці липня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про результати своєї роботи за останній рік. Лише з початку року ухвалено 45 нових вироків стосовно 62 осіб. Загалом набрав чинності 251 обвинувальний вирок у справах, розслідуваних НАБУ і САП.
Йдеться про судові рішення щодо 338 осіб, серед яких високопосадовці, народні депутати, судді, керівники держпідприємств та чиновники центральних органів влади.
За матеріалами:
РБК-Україна
