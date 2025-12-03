Сегодня прекратят полномочия части наблюдательных советов государственных энергокомпаний
В среду, 3 декабря, прекратят полномочия части состава наблюдательных советов государственных энергетических компаний.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.
«Темп трансформации неплохой и должен обеспечить полноценную прозрачность управления. В частности, сегодня будут прекращены полномочия существенной части состава наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний», — говорится в сообщении.
О каких компаниях идет речь:
- Центрэнерго;
- Оператор ГТС;
- Оператор рынка;
- Украинские распределительные сети;
- Энергетическая компания Украины.
По словам Зеленского, новые члены наблюдательных советов должны быть назначены уже в декабре в соответствии с четкой, справедливой процедурой.
«Поручил министру обороны Украины Денису Шмыгалю провести безотлагательную перезагрузку наблюдательных советов и в оборонной сфере. Именно через наблюдательные советы происходит управление и контроль за внутренними процессами в компаниях, и это должно обеспечиваться на сто процентов», — добавил президент.
Он также сообщил, что поручил Свириденко информировать основных партнеров Украины о мерах, которые Кабинет Министров предпринимает для гарантирования доверия к Украине, украинских институтов.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что правительство проведет аудит всех государственных компаний, в том числе в сфере энергетики. Это решение было принято на фоне разоблачения масштабной коррупции в энергетике.
Зеленский заявлял, что после завершения аудита государственных компаний примут кадровые решения.
