Сегодня прекратят полномочия части наблюдательных советов государственных энергокомпаний Сегодня 15:40

В среду, 3 декабря, прекратят полномочия части состава наблюдательных советов государственных энергетических компаний.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

«Темп трансформации неплохой и должен обеспечить полноценную прозрачность управления. В частности, сегодня будут прекращены полномочия существенной части состава наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний», — говорится в сообщении.

О каких компаниях идет речь:

Центрэнерго;

Оператор ГТС;

Оператор рынка;

Украинские распределительные сети;

Энергетическая компания Украины.

По словам Зеленского, новые члены наблюдательных советов должны быть назначены уже в декабре в соответствии с четкой, справедливой процедурой.

«Поручил министру обороны Украины Денису Шмыгалю провести безотлагательную перезагрузку наблюдательных советов и в оборонной сфере. Именно через наблюдательные советы происходит управление и контроль за внутренними процессами в компаниях, и это должно обеспечиваться на сто процентов», — добавил президент.

Он также сообщил, что поручил Свириденко информировать основных партнеров Украины о мерах, которые Кабинет Министров предпринимает для гарантирования доверия к Украине, украинских институтов.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что правительство проведет аудит всех государственных компаний, в том числе в сфере энергетики. Это решение было принято на фоне разоблачения масштабной коррупции в энергетике.

Зеленский заявлял , что после завершения аудита государственных компаний примут кадровые решения.

