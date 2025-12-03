0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сегодня прекратят полномочия части наблюдательных советов государственных энергокомпаний

8
Сегодня прекратят полномочия части наблюдательных советов государственных энергокомпаний
Сегодня прекратят полномочия части наблюдательных советов государственных энергокомпаний
В среду, 3 декабря, прекратят полномочия части состава наблюдательных советов государственных энергетических компаний.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.
«Темп трансформации неплохой и должен обеспечить полноценную прозрачность управления. В частности, сегодня будут прекращены полномочия существенной части состава наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний», — говорится в сообщении.
О каких компаниях идет речь:
  • Центрэнерго;
  • Оператор ГТС;
  • Оператор рынка;
  • Украинские распределительные сети;
  • Энергетическая компания Украины.
По словам Зеленского, новые члены наблюдательных советов должны быть назначены уже в декабре в соответствии с четкой, справедливой процедурой.
«Поручил министру обороны Украины Денису Шмыгалю провести безотлагательную перезагрузку наблюдательных советов и в оборонной сфере. Именно через наблюдательные советы происходит управление и контроль за внутренними процессами в компаниях, и это должно обеспечиваться на сто процентов», — добавил президент.
Он также сообщил, что поручил Свириденко информировать основных партнеров Украины о мерах, которые Кабинет Министров предпринимает для гарантирования доверия к Украине, украинских институтов.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что правительство проведет аудит всех государственных компаний, в том числе в сфере энергетики. Это решение было принято на фоне разоблачения масштабной коррупции в энергетике.
Зеленский заявлял, что после завершения аудита государственных компаний примут кадровые решения.
По материалам:
Finance.ua
ЗеленскийКабминЭнергетика Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems