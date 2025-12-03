0 800 307 555
Личные финансы
4
Как изменились доходы украинцев за последний год — результаты исследования
Каждый пятый украинец в 2025 году стал зарабатывать больше, чем в прошлом году. Четверть опрошенных отметили, что стали зарабатывать меньше.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber. В опросе приняли участие более 18 тысяч пользователей.
Результаты опроса показали, что треть украинцев (32%) зарабатывают столько же, сколько и в прошлом году. 25% респондентов отметили падение доходов за год. В то же время каждый пятый украинец (22%) стал зарабатывать больше.
На вопрос «Стали ли вы зарабатывать больше за последний год?» ответы распределились следующим образом:
  • зарабатываю столько же — 32%;
  • нет, стал/-ла зарабатывать меньше — 25%;
  • да, но не существенно — 16%;
  • да, существенно больше — 6%;
  • не работаю последний год, поэтому не зарабатываю/не зарабатывал/а в течение года — 21%.

Средняя зарплата в Украине

Ранее Finance.ua писал со ссылкой на данные Государственной службы статистики, что в октябре 2025 средняя заработная плата в Украине составляла 26 913 грн.
Регионы с высокой средней зарплатой:
  • Киев — 40 738 грн;
  • Луганская область — 30 675 грн;
  • Днепропетровская область — 27 892 грн.
Регионы с самой низкой средней зарплатой:
  • Черновицкая область — 19 343 грн;
  • Кировоградская область — 19 920 грн;
  • Черниговская область — 20 561 грн.
Результаты исследования рынка труда Украины, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией вместе с экспертом рынка труда Татьяной Пашкиной свидетельствуют, что в 2025 году зарплаты повысили 96% работодателей. Большинство опрошенных компаний уже имеют ясное видение развития на следующий год. Главный акцент бизнес делает на увеличении уровня заработной платы — это планируют 94% компаний:
  • 28% компаний предполагают рост в пределах 11−15%;
  • 23% - на 5−10%;
  • 10% - на 16−20%.
Только 6% компаний не намерены повышать заработные платы в 2026 году.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Payment systems