Как изменились доходы украинцев за последний год — результаты исследования Сегодня 17:05 — Личные финансы

Как изменились доходы украинцев за последний год — результаты исследования

Каждый пятый украинец в 2025 году стал зарабатывать больше, чем в прошлом году. Четверть опрошенных отметили, что стали зарабатывать меньше.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber . В опросе приняли участие более 18 тысяч пользователей.

Результаты опроса показали, что треть украинцев (32%) зарабатывают столько же, сколько и в прошлом году. 25% респондентов отметили падение доходов за год. В то же время каждый пятый украинец (22%) стал зарабатывать больше.

На вопрос «Стали ли вы зарабатывать больше за последний год?» ответы распределились следующим образом:

зарабатываю столько же — 32%;

нет, стал/-ла зарабатывать меньше — 25%;

да, но не существенно — 16%;

да, существенно больше — 6%;

не работаю последний год, поэтому не зарабатываю/не зарабатывал/а в течение года — 21%.

Средняя зарплата в Украине

Ранее Finance.ua писал со ссылкой на данные Государственной службы статистики, что в октябре 2025 средняя заработная плата в Украине составляла 26 913 грн.

Регионы с высокой средней зарплатой:

Киев — 40 738 грн;

Луганская область — 30 675 грн;

Днепропетровская область — 27 892 грн.

Регионы с самой низкой средней зарплатой:

Черновицкая область — 19 343 грн;

Кировоградская область — 19 920 грн;

Черниговская область — 20 561 грн.

Результаты исследования рынка труда Украины, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией вместе с экспертом рынка труда Татьяной Пашкиной свидетельствуют , что в 2025 году зарплаты повысили 96% работодателей. Большинство опрошенных компаний уже имеют ясное видение развития на следующий год. Главный акцент бизнес делает на увеличении уровня заработной платы — это планируют 94% компаний:

28% компаний предполагают рост в пределах 11−15%;

23% - на 5−10%;

10% - на 16−20%.

Только 6% компаний не намерены повышать заработные платы в 2026 году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.