В Украине запускают «Волшебный экспресс»: как купить билеты (сроки) Сегодня 18:10 — Личные финансы

В Украине запускают «Волшебный экспресс»: как купить билеты (сроки)

В Киеве и Львове с 5 по 7 декабря будет курсировать «Волшебный экспресс» — праздничные ретро-поезда отправятся в рейсы на уик-энд святого Николая.

Об этом рассказали в Укрзализныце.

Как сообщили в УЗ, в этом году основные пассажиры экспрессов — дети из прифронтовых общин, а также дети железнодорожников, в том числе раненых, погибших и тех, что служат в рядах Сил Обороны.

Ваша семья из Харьковской, Сумской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Черниговской, Запорожской или Днепропетровской области? Тогда вы можете не просто бесплатно доехать до Киева или Львова по программе «3000 км по Украине», но и еще так же бесплатно попасть на Волшебный Экспресс! — говорится в сообщении.

Что нужно сделать

Активировать программу «3000 км по Украине» в приложении УЗ.

Купить билеты в Киев или Львов за бонусные километры 4, 5, 6, 7 декабря — на себя и ребенка/детей.

Зарегистрироваться по ссылке. Ожидать подтверждения от УЗ и билетов на Волшебный экспресс. Количество билетов ограничено, поэтому подтверждение обязательно.

Отправка паровозов:

5 декабря — 14.00, 17:00;

6 декабря — 10:00, 13:00;

7 декабря — 10:00, 13:00.

Путешествие начнется с вокзалов Львов-Главный и Киев-Пассажирский и продлится до 2 часов. Паровоз будет курсировать по городу с одной остановкой. В составе поезда — детские вагоны, адаптированные для самых маленьких пассажиров от 0 лет.

В УЗ советуют прийти на вокзал за 30 минут до отправления, чтобы сделать памятные фото и поучаствовать в развлекательной программе для детей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.