Какие цены на елки в 2025 году: где дешевле Сегодня 18:00 — Личные финансы

Какие цены на елки в 2025 году: где дешевле

ГП «Леса Украины» официально начало сезон продажи рождественских елок. Стоимость праздничных деревьев колеблется от 210 до 280 гривен.

Об этом пишет ГП «Леса Украины».

Лесничества уже реализовали около 10 тысяч елок.

По опыту предыдущего рождественско-новогоднего сезона планируем реализовать около 140 тысяч хвойных деревьев.

В хозяйствах ГП «Леса Украины» 2,7 тыс. га «елочных» плантаций, на которых растет 7,8 млн рождественских деревьев, ведь в природе елки очень редко бывают идеальной круглой формы, обычно они однобокие, редкие, но на плантациях деревья высаживают на определенное расстояние — чтобы они равномерно обрастали ветками и тянулись вверх.

При необходимости заготовка может проводиться также при проведении рубок формирования и оздоровления лесов. Цены на новогодние хвойные деревья социальные и по сравнению с прошлым годом почти не изменились — от 210 до 250 грн.

Ель/пихта — от 240−280 грн.

Почти половина денег от реализации лесопродукции ГП «Леса Украины» направляет в бюджет в виде налогов и сборов. В этом году предприятие перечислило в государственную казну почти 15 млрд грн, что практически вдвое больше, чем в прошлом году.

Денежные средства от реализации новогодних деревьев также попадают в местные и государственные бюджеты, а также направляются на лесовосстановление, охрану и защиту лесов.

Более высокие цены в малоресурсных регионах Востока и Юга, вблизи крупных городов (Днепр, Одесса, Николаев).

Самые дешевые елки предлагаются лесоводами в лесистой местности Севера и Полесья (Волынь, Ровно, Житомир, Чернигов).

Кроме того, лесничества некоторых филиалов ГП «Леса Украины» предлагают новогодние елки в контейнерах.

Цены стартуют от 500 грн в зависимости от размеров. Купить елки можно напрямую в ГП «Леса Украины» без переплат.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.