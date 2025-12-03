0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие цены на елки в 2025 году: где дешевле

Личные финансы
15
Какие цены на елки в 2025 году: где дешевле
Какие цены на елки в 2025 году: где дешевле
ГП «Леса Украины» официально начало сезон продажи рождественских елок. Стоимость праздничных деревьев колеблется от 210 до 280 гривен.
Об этом пишет ГП «Леса Украины».
Лесничества уже реализовали около 10 тысяч елок.
По опыту предыдущего рождественско-новогоднего сезона планируем реализовать около 140 тысяч хвойных деревьев.
В хозяйствах ГП «Леса Украины» 2,7 тыс. га «елочных» плантаций, на которых растет 7,8 млн рождественских деревьев, ведь в природе елки очень редко бывают идеальной круглой формы, обычно они однобокие, редкие, но на плантациях деревья высаживают на определенное расстояние — чтобы они равномерно обрастали ветками и тянулись вверх.
При необходимости заготовка может проводиться также при проведении рубок формирования и оздоровления лесов. Цены на новогодние хвойные деревья социальные и по сравнению с прошлым годом почти не изменились — от 210 до 250 грн.
Ель/пихта — от 240−280 грн.
Почти половина денег от реализации лесопродукции ГП «Леса Украины» направляет в бюджет в виде налогов и сборов. В этом году предприятие перечислило в государственную казну почти 15 млрд грн, что практически вдвое больше, чем в прошлом году.
Денежные средства от реализации новогодних деревьев также попадают в местные и государственные бюджеты, а также направляются на лесовосстановление, охрану и защиту лесов.
Более высокие цены в малоресурсных регионах Востока и Юга, вблизи крупных городов (Днепр, Одесса, Николаев).
Самые дешевые елки предлагаются лесоводами в лесистой местности Севера и Полесья (Волынь, Ровно, Житомир, Чернигов).
Кроме того, лесничества некоторых филиалов ГП «Леса Украины» предлагают новогодние елки в контейнерах.
Цены стартуют от 500 грн в зависимости от размеров. Купить елки можно напрямую в ГП «Леса Украины» без переплат.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems