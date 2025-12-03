0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Дія» будет отправлять пуш-уведомления об отмене места жительства

Личные финансы
11
«Дія» будет отправлять пуш-уведомления об отмене места жительства
«Дія» будет отправлять пуш-уведомления об отмене места жительства
«Дія» вводит новую функцию, позволяющую получать мгновенные уведомления об отмене зарегистрированного места жительства.
Об этом сообщила пресс-служба сервиса.
«Узнайте мгновенно об отмене зарегистрированного места жительства — получайте пуши в приложении Дія», — говорится в сообщении.

В каких случаях могут отменить регистрацию

Зарегистрированное место жительства могут отменить в нескольких случаях:
  • при обнаружении ошибки со стороны регистратора, когда регистрация была некорректной или произошло дублирование данных;
  • если паспорт, на основании которого проводили регистрацию, недействителен или выдан незаконно;
  • по решению суда.
Ранее о таких изменениях сообщали по почте, что создавало риск пропуска важной информации. Теперь информация будет доступна сразу после внесения изменений.

Кто сможет получать уведомления

Уведомления в Дії будут получать пользователи от 14 лет. Для этого в Реестре территориального общества должны быть данные лица и РНУКНП.
Пуши будут появляться только об изменениях, внесенных после запуска новой услуги.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с ноября пользователи приложения «Дія» могут актуализировать данные о месте жительства. Ранее эта услуга была доступна только на портале. Как обновить данные о месте жительства в «Дії»
  1. Авторизуйтесь в приложении «Дія».
  2. Перейдите в раздел Сервисы → Место жительства → Актуализация данных места жительства.
  3. Выделите веб-сайт и нажмите Подать заявление.
  4. Проверьте данные и подпишите заявление электронной подписью.
  5. Результат обработки появится в приложении.
Обновить информацию можно как для себя, так и для ребенка. Для этого нужно иметь РНУКНП и один из биометрических документов в «Дії» — ID-карту или загранпаспорт.
Также в начале ноября Кабинет Министров внес изменения по использованию «Дії», разрешив электронную идентификацию и аутентификацию в приложении с 14 лет при наличии РНУКНП.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Дия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems