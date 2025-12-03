«Дія» будет отправлять пуш-уведомления об отмене места жительства
«Дія» вводит новую функцию, позволяющую получать мгновенные уведомления об отмене зарегистрированного места жительства.
Об этом сообщила пресс-служба сервиса.
«Узнайте мгновенно об отмене зарегистрированного места жительства — получайте пуши в приложении Дія», — говорится в сообщении.
В каких случаях могут отменить регистрацию
Зарегистрированное место жительства могут отменить в нескольких случаях:
- при обнаружении ошибки со стороны регистратора, когда регистрация была некорректной или произошло дублирование данных;
- если паспорт, на основании которого проводили регистрацию, недействителен или выдан незаконно;
- по решению суда.
Ранее о таких изменениях сообщали по почте, что создавало риск пропуска важной информации. Теперь информация будет доступна сразу после внесения изменений.
Кто сможет получать уведомления
Уведомления в Дії будут получать пользователи от 14 лет. Для этого в Реестре территориального общества должны быть данные лица и РНУКНП.
Пуши будут появляться только об изменениях, внесенных после запуска новой услуги.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с ноября пользователи приложения «Дія» могут актуализировать данные о месте жительства. Ранее эта услуга была доступна только на портале. Как обновить данные о месте жительства в «Дії»
- Авторизуйтесь в приложении «Дія».
- Перейдите в раздел Сервисы → Место жительства → Актуализация данных места жительства.
- Выделите веб-сайт и нажмите Подать заявление.
- Проверьте данные и подпишите заявление электронной подписью.
- Результат обработки появится в приложении.
Обновить информацию можно как для себя, так и для ребенка. Для этого нужно иметь РНУКНП и один из биометрических документов в «Дії» — ID-карту или загранпаспорт.
Также в начале ноября Кабинет Министров внес изменения по использованию «Дії», разрешив электронную идентификацию и аутентификацию в приложении с 14 лет при наличии РНУКНП.
