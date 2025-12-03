«Дія» будет отправлять пуш-уведомления об отмене места жительства Сегодня 17:23 — Личные финансы

«Дія» будет отправлять пуш-уведомления об отмене места жительства

«Дія» вводит новую функцию, позволяющую получать мгновенные уведомления об отмене зарегистрированного места жительства.

Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

«Узнайте мгновенно об отмене зарегистрированного места жительства — получайте пуши в приложении Дія», — говорится в сообщении.

В каких случаях могут отменить регистрацию

Зарегистрированное место жительства могут отменить в нескольких случаях:

при обнаружении ошибки со стороны регистратора, когда регистрация была некорректной или произошло дублирование данных;

если паспорт, на основании которого проводили регистрацию, недействителен или выдан незаконно;

по решению суда.

Ранее о таких изменениях сообщали по почте, что создавало риск пропуска важной информации. Теперь информация будет доступна сразу после внесения изменений.

Кто сможет получать уведомления

Уведомления в Дії будут получать пользователи от 14 лет. Для этого в Реестре территориального общества должны быть данные лица и РНУКНП.

Пуши будут появляться только об изменениях, внесенных после запуска новой услуги.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что с ноября пользователи приложения «Дія» могут актуализировать данные о месте жительства. Ранее эта услуга была доступна только на портале. Как обновить данные о месте жительства в «Дії»

Авторизуйтесь в приложении «Дія». Перейдите в раздел Сервисы → Место жительства → Актуализация данных места жительства. Выделите веб-сайт и нажмите Подать заявление. Проверьте данные и подпишите заявление электронной подписью. Результат обработки появится в приложении.

Обновить информацию можно как для себя, так и для ребенка. Для этого нужно иметь РНУКНП и один из биометрических документов в «Дії» — ID-карту или загранпаспорт.

Также в начале ноября Кабинет Министров внес изменения по использованию «Дії», разрешив электронную идентификацию и аутентификацию в приложении с 14 лет при наличии РНУКНП.

