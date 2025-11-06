Ідентифікація з 14 років та ШІ-технології: уряд вніс зміни щодо «Дії» Сьогодні 15:32 — Особисті фінанси

Ідентифікація з 14 років та ШІ-технології: уряд вніс зміни щодо «Дії»

Кабінет Міністрів вніс зміни щодо використання «Дії», дозволивши електронну ідентифікацію та автентифікацію в додатку з 14 років за наявності РНОКПП.

Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Він зазначив, що зміни внесені до положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг. Документ уточнює порядок електронної ідентифікації користувачів та запроваджує нові правила використання технологій штучного інтелекту.

Хто зможе проходити електронну ідентифікацію

Електронна ідентифікація та автентифікація в мобільному застосунку «Дія» здійснюватиметься лише фізичною особою, яка досягла 14 років і має реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Використання штучного інтелекту

Зміни також дозволяють застосовувати на порталі «Дія» технології штучного інтелекту. Вони використовуватимуться для надання користувачам інформації, спрощення отримання державних послуг і забезпечення інформаційної підтримки.

Крім того, користувачам заборонено застосовувати будь-які засоби автоматизації, зокрема боти чи скрипти, які дозволяють здійснювати автоматизоване введення, збір або обробку даних на порталі «Дія».

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що значна увага у «Дії» приділяється штучному інтелекту. Для надання держпослуг запустили національний ШІ-бот. Персональний асистент надаватиме послуги та відповіді на питання на порталі «Дія». Під час надання таких послуг, як отримання ветеринарної ліцензії, штучний інтелект здійснює попередній аналіз документів, перевіряє відповідність вимогам та надає рекомендації.

