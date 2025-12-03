Программа «3000 км по Украине» стартовала в тестовом режиме: какие маршруты доступны Сегодня 11:34 — Личные финансы

Программа «3000 км по Украине» стартовала в тестовом режиме: какие маршруты доступны

Программа «3000 км по Украине» стартовала в тестовом режиме на маршрутах до прифронтовых общин и из них. Для этой программы не выделяются дополнительные средства из госбюджета. Решение правительства предусматривает компенсаторы, которые позволят «Укрзализныце» получить дополнительный доход. Это касается динамичного ценообразования в премиум сегменте.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

В приложении «Укрзализныци» с 3 декабря можно оформить до четырех путешествий общей протяженностью 3000 км. Получить бесплатные билеты на свободные места можно в вагонах плацкарты, купе, в региональных поездах и во 2 классе Интерсити на определенных 24 маршрутах.

Программа пока не включает премиальные вагоны СВ и 1 класса. Список маршрутов будет обновляться.

Первые поезда в рамках программы отправятся 5 декабря.

Как оформить билет

Чтобы оформить билет в километрах, нужно обновить или установить приложение «Укрзализныци». Аккаунт должен быть верифицирован через ДіяПідпис.

В приложении нужно нажать на отметку «3000» и «Участвовать», после чего начисляется 3000 км. Далее следует выбрать поезд с соответствующей отметкой, а стоимость билета автоматически покрывается с бонусного километрового счета.

Что нужно знать пассажирам

Билет можно оформить только на себя и своего ребенка. На взрослых родственников или друзей оформить билет невозможно. Дети старше 5 лет также получают свои 3000 км. Для этого их нужно добавить в свой аккаунт в «Дії» через загрузку свидетельства о рождении.

По программе доступны места в плацкарте, купе, региональных поездах и 2 классе Интерсити. Программа охватывает только стоимость проезда. Постель, чай, перевозка животных, багаж и другие дополнительные услуги оплачиваются отдельно. Километры нельзя монетизировать. Они действуют только для поездок.

3000 км не обязательно использовать в декабре 2025 года. Наибольшее количество мест «Укрзалізниця» будет предлагать в низкий сезон, то есть в январе, феврале, октябре и ноябре.

Неиспользованные километры можно будет конвертировать в бонусные объятия программы лояльности «Железные Друзья». Такая функция появится в приложении в 2026 году.

Список доступных маршрутов

В декабре программа охватывает следующие прифронтовые рейсы:

№ 101/102 Николаев — Барвенково (Краматорск);

№ 103/104 (Краматорск) Барвенково — Львов;

№ 109/110 Львов — Николаев;

№ 115/116 Сумы — Киев;

№ 121/122 Николаев — Киев;

№ 127/128 Львов — Запорожье;

№ 141/142 Ивано-Франковск — Чернигов;

№ 143/144 Сумы — Рахов;

№ 39/40 Солотвино — Запорожье;

№ 45/44 Харьков — Ужгород;

№ 47/48 Запорожье — Мукачево;

№ 51/52 Одесса — Запорожье;

№ 53/54 Днепр — Одесса;

№ 61/62 Днепр — Ивано-Франковск;

№ 773/774 Киев — Конотоп;

№ 87/88 Ковель — Запорожье;

№ 886/888 Фастов — Чернигов;

№ 895/896 Конотоп — Фастов.

Доступны также места в детских купе на рейсах следующих поездов:

№ 15/16 Харьков — Ясиня;

№ 17/18 Харьков — Ужгород;

№ 41/42 Днепр — Трускавец.

Места 2 класса в Интерсити+:

№ 719/720 Харьков — Киев;

№ 723/722 Харьков — Киев;

№ 731/732 Запорожье — Киев.

