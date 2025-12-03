Программа «3000 км по Украине» стартовала в тестовом режиме: какие маршруты доступны

0 800 307 555
Личные финансы
56
Программа «3000 км по Украине» стартовала в тестовом режиме на маршрутах до прифронтовых общин и из них. Для этой программы не выделяются дополнительные средства из госбюджета. Решение правительства предусматривает компенсаторы, которые позволят «Укрзализныце» получить дополнительный доход. Это касается динамичного ценообразования в премиум сегменте.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
В приложении «Укрзализныци» с 3 декабря можно оформить до четырех путешествий общей протяженностью 3000 км. Получить бесплатные билеты на свободные места можно в вагонах плацкарты, купе, в региональных поездах и во 2 классе Интерсити на определенных 24 маршрутах.
Программа пока не включает премиальные вагоны СВ и 1 класса. Список маршрутов будет обновляться.
Первые поезда в рамках программы отправятся 5 декабря.

Как оформить билет

Чтобы оформить билет в километрах, нужно обновить или установить приложение «Укрзализныци». Аккаунт должен быть верифицирован через ДіяПідпис.
В приложении нужно нажать на отметку «3000» и «Участвовать», после чего начисляется 3000 км. Далее следует выбрать поезд с соответствующей отметкой, а стоимость билета автоматически покрывается с бонусного километрового счета.

Что нужно знать пассажирам

Билет можно оформить только на себя и своего ребенка. На взрослых родственников или друзей оформить билет невозможно. Дети старше 5 лет также получают свои 3000 км. Для этого их нужно добавить в свой аккаунт в «Дії» через загрузку свидетельства о рождении.
По программе доступны места в плацкарте, купе, региональных поездах и 2 классе Интерсити. Программа охватывает только стоимость проезда. Постель, чай, перевозка животных, багаж и другие дополнительные услуги оплачиваются отдельно. Километры нельзя монетизировать. Они действуют только для поездок.
3000 км не обязательно использовать в декабре 2025 года. Наибольшее количество мест «Укрзалізниця» будет предлагать в низкий сезон, то есть в январе, феврале, октябре и ноябре.
Неиспользованные километры можно будет конвертировать в бонусные объятия программы лояльности «Железные Друзья». Такая функция появится в приложении в 2026 году.

Список доступных маршрутов

В декабре программа охватывает следующие прифронтовые рейсы:
  • № 101/102 Николаев — Барвенково (Краматорск);
  • № 103/104 (Краматорск) Барвенково — Львов;
  • № 109/110 Львов — Николаев;
  • № 115/116 Сумы — Киев;
  • № 121/122 Николаев — Киев;
  • № 127/128 Львов — Запорожье;
  • № 141/142 Ивано-Франковск — Чернигов;
  • № 143/144 Сумы — Рахов;
  • № 39/40 Солотвино — Запорожье;
  • № 45/44 Харьков — Ужгород;
  • № 47/48 Запорожье — Мукачево;
  • № 51/52 Одесса — Запорожье;
  • № 53/54 Днепр — Одесса;
  • № 61/62 Днепр — Ивано-Франковск;
  • № 773/774 Киев — Конотоп;
  • № 87/88 Ковель — Запорожье;
  • № 886/888 Фастов — Чернигов;
  • № 895/896 Конотоп — Фастов.
Доступны также места в детских купе на рейсах следующих поездов:
  • № 15/16 Харьков — Ясиня;
  • № 17/18 Харьков — Ужгород;
  • № 41/42 Днепр — Трускавец.
Места 2 класса в Интерсити+:
  • № 719/720 Харьков — Киев;
  • № 723/722 Харьков — Киев;
  • № 731/732 Запорожье — Киев.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
