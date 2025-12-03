Кто может получить выплату 10 800 грн от UNHCR Ukraine
Организация UNHCR Ukraine начала принимать заявки на выплату пособия в размере 10 800 грн. Обращаться за поддержкой могут жители еще одного прифронтового города.
Соответствующий анонс разместила пресс-служба UNHCR, являющаяся представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине.
Кто может претендовать на выплату
Программа предусматривает финансовую помощь тем, кто был вынужден переезжать из-за российской агрессии. Согласно правилам каждый член домохозяйства получит по 10 800 грн (3600 грн/три месяца).
Воспользоваться правом на финпомощь могут только две основные группы граждан, если не получали подобной поддержки от других международных или украинских организаций за предыдущие три месяца:
- Внутренние переселенцы, покинувшие собственные дома или вернувшиеся на свое прежнее место жительства не более шести месяцев назад.
- Вернувшиеся домой после отбытия за границу беженцы.
В связи с ограниченными финансовыми ресурсами выплаты получат исключительно уязвимые категории граждан:
- если семья состоит из старших только отца или матери, воспитывающих малолетних детей, или у них на иждивении есть люди старшего возраста, от 55 лет;
- если домохозяйство имеет в своем составе только пожилых людей, или, если занимаются воспитанием несовершеннолетних детей;
- если в семье есть граждане, имеющих инвалидность или тяжелые болезни.
Средний доход на одного человека в домохозяйстве не должен превышать 5,4 тыс. грн ежемесячно.
Где можно получить пособие
Ближайший по времени выезд мобильных групп для регистрации на программу денежного пособия УВКБ ООН в Сумской области состоится в четверг, 4 декабря 2025 года:
- г. Шостка (Шосткинская ТГ). По предварительной записи. Адрес приема: ул. Свободы, 18 (центр эстетического воспитания). Часы работы:
11:30—14:30. Пятница, 5 декабря 2025 года
- с. Андрияшевка (Андрияшевская ТГ). По предварительной записи. Адрес приема: ул. Соборная, 11 (старостат). Часы работы:
11:00—15:00
Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежного пособия можно по телефону, указанному по ссылке.
Необходимые документы
Претендентам на выплату следует заранее подготовить такой пакет документов:
- паспорт/другой документ, удостоверяющий гражданина;
- идентификационный код;
- справка внутренне перемещенного лица;
- свидетельство о рождении детей/документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком;
- удостоверение/медицинские справки (при наличии);
- банковский номер.
Ранее мы сообщали, 21 ноября стартовал прием заявок на выплату 6500 грн для украинцев, наиболее пострадавших от войны или находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.
