Кто может получить выплату 10 800 грн от UNHCR Ukraine

Организация UNHCR Ukraine начала принимать заявки на выплату пособия в размере 10 800 грн. Обращаться за поддержкой могут жители еще одного прифронтового города.

Соответствующий анонс разместила пресс-служба UNHCR, являющаяся представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине.

Кто может претендовать на выплату

Программа предусматривает финансовую помощь тем, кто был вынужден переезжать из-за российской агрессии. Согласно правилам каждый член домохозяйства получит по 10 800 грн (3600 грн/три месяца).

Воспользоваться правом на финпомощь могут только две основные группы граждан, если не получали подобной поддержки от других международных или украинских организаций за предыдущие три месяца:

Внутренние переселенцы, покинувшие собственные дома или вернувшиеся на свое прежнее место жительства не более шести месяцев назад. Вернувшиеся домой после отбытия за границу беженцы.

В связи с ограниченными финансовыми ресурсами выплаты получат исключительно уязвимые категории граждан:

если семья состоит из старших только отца или матери, воспитывающих малолетних детей, или у них на иждивении есть люди старшего возраста, от 55 лет;

если домохозяйство имеет в своем составе только пожилых людей, или, если занимаются воспитанием несовершеннолетних детей;

если в семье есть граждане, имеющих инвалидность или тяжелые болезни.

Средний доход на одного человека в домохозяйстве не должен превышать 5,4 тыс. грн ежемесячно.

Где можно получить пособие

Ближайший по времени выезд мобильных групп для регистрации на программу денежного пособия УВКБ ООН в Сумской области состоится в четверг, 4 декабря 2025 года:

г. Шостка (Шосткинская ТГ). По предварительной записи. Адрес приема: ул. Свободы, 18 (центр эстетического воспитания). Часы работы: 11:30—14:30 . Пятница, 5 декабря 2025 года

По предварительной записи. Адрес приема: ул. Свободы, 18 (центр эстетического воспитания). Часы работы: . Пятница, 5 декабря 2025 года с. Андрияшевка (Андрияшевская ТГ). По предварительной записи. Адрес приема: ул. Соборная, 11 (старостат). Часы работы: 11:00—15:00

Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежного пособия можно по телефону, указанному по ссылке.

Необходимые документы

Претендентам на выплату следует заранее подготовить такой пакет документов:

паспорт/другой документ, удостоверяющий гражданина;

идентификационный код;

справка внутренне перемещенного лица;

свидетельство о рождении детей/документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком;

удостоверение/медицинские справки (при наличии);

банковский номер.

