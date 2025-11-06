В Украине активизировались мошенники с «помощью» в госуслугах: как работает схема Сегодня 09:11 — Криминал

В Украине активизировались мошенники с «помощью» в госуслугах: как работает схема

В последнее время участились случаи мошенничества, связанные с оформлением государственных услуг, в частности, в сервисных центрах МВД.

Злоумышленники предлагают «быстро решить вопрос» — зарегистрировать авто, получить или заменить водительское удостоверение, «поставить в очередь» без ожидания, зато с предоплатой, отмечают в ГСЦ МВД.

Как работает схема

Мошенники создают фейковые страницы, копируют логотипы и стиль официальных ресурсов, чтобы выглядеть представителями сервисного центра.

Далее предлагают «помощь» и сразу требуют предоплату, отправляя номер частной банковской карты.

После получения средств исчезают. Так что люди остаются без услуги и без денег.

Почему на это до сих пор ведутся

Такие схемы рассчитаны на тех, кто спешит или нет времени разбираться с официальными процедурами. Мошенники убеждают, что «имеют доступ к реестрам» или могут «ускорить процесс без очередей». На самом деле у них нет никаких связей с государственными учреждениями.

Читайте также Как защитить средства от мошенников: базовые правила финансовой безопасности

Важно помнить: ни одно государственное учреждение, в том числе сервисные центры МВД, не принимает оплату на личные банковские карты. Все платежи производятся только через официальные счета, банки и государственные порталы.

В МВД советуют пользоваться только официальными ресурсами:

сайтом Главного сервисного центра МВД — hsc.gov.ua;

Электронным кабинетом водителя;

приложением «Дія».

Это единственные надежные каналы для оформления документов и получения услуг.

Читайте также Не верьте онлайн-проверкам: как мошенники обманывают украинцев при покупке авто

Что делать, если нарвались на мошенников

Не производите оплату на частные карты.

Не передавайте свои личные данные в чатах и ​​соцсетях.

Сообщите о подозрительной деятельности Киберполиции через форму: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.