В Украине активизировались мошенники с «помощью» в госуслугах: как работает схема
В последнее время участились случаи мошенничества, связанные с оформлением государственных услуг, в частности, в сервисных центрах МВД.
Злоумышленники предлагают «быстро решить вопрос» — зарегистрировать авто, получить или заменить водительское удостоверение, «поставить в очередь» без ожидания, зато с предоплатой, отмечают в ГСЦ МВД.
Как работает схема
- Мошенники создают фейковые страницы, копируют логотипы и стиль официальных ресурсов, чтобы выглядеть представителями сервисного центра.
- Далее предлагают «помощь» и сразу требуют предоплату, отправляя номер частной банковской карты.
- После получения средств исчезают. Так что люди остаются без услуги и без денег.
Почему на это до сих пор ведутся
Такие схемы рассчитаны на тех, кто спешит или нет времени разбираться с официальными процедурами. Мошенники убеждают, что «имеют доступ к реестрам» или могут «ускорить процесс без очередей». На самом деле у них нет никаких связей с государственными учреждениями.
Важно помнить: ни одно государственное учреждение, в том числе сервисные центры МВД, не принимает оплату на личные банковские карты. Все платежи производятся только через официальные счета, банки и государственные порталы.
В МВД советуют пользоваться только официальными ресурсами:
- сайтом Главного сервисного центра МВД — hsc.gov.ua;
- Электронным кабинетом водителя;
- приложением «Дія».
Это единственные надежные каналы для оформления документов и получения услуг.
Что делать, если нарвались на мошенников
- Не производите оплату на частные карты.
- Не передавайте свои личные данные в чатах и соцсетях.
- Сообщите о подозрительной деятельности Киберполиции через форму: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/
