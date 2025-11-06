0 800 307 555
В Украине активизировались мошенники с «помощью» в госуслугах: как работает схема

Криминал
55
В последнее время участились случаи мошенничества, связанные с оформлением государственных услуг, в частности, в сервисных центрах МВД.
Злоумышленники предлагают «быстро решить вопрос» — зарегистрировать авто, получить или заменить водительское удостоверение, «поставить в очередь» без ожидания, зато с предоплатой, отмечают в ГСЦ МВД.

Как работает схема

  • Мошенники создают фейковые страницы, копируют логотипы и стиль официальных ресурсов, чтобы выглядеть представителями сервисного центра.
  • Далее предлагают «помощь» и сразу требуют предоплату, отправляя номер частной банковской карты.
  • После получения средств исчезают. Так что люди остаются без услуги и без денег.

Почему на это до сих пор ведутся

Такие схемы рассчитаны на тех, кто спешит или нет времени разбираться с официальными процедурами. Мошенники убеждают, что «имеют доступ к реестрам» или могут «ускорить процесс без очередей». На самом деле у них нет никаких связей с государственными учреждениями.
Важно помнить: ни одно государственное учреждение, в том числе сервисные центры МВД, не принимает оплату на личные банковские карты. Все платежи производятся только через официальные счета, банки и государственные порталы.
В МВД советуют пользоваться только официальными ресурсами:
  • сайтом Главного сервисного центра МВД — hsc.gov.ua;
  • Электронным кабинетом водителя;
  • приложением «Дія».
Это единственные надежные каналы для оформления документов и получения услуг.
Что делать, если нарвались на мошенников

  • Не производите оплату на частные карты.
  • Не передавайте свои личные данные в чатах и ​​соцсетях.
  • Сообщите о подозрительной деятельности Киберполиции через форму: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
