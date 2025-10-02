0 800 307 555
Не верьте онлайн-проверкам: как мошенники обманывают украинцев при покупке авто

Не верьте онлайн-проверкам: как мошенники обманывают украинцев при покупке авто
При покупке автомобиля через интернет следует быть очень осмотрительными, ведь часто под выгодные предложения маскируются именно мошенники. Низкая цена, документы в PDF и «ссылка на проверку в реестрах» — все это трюки, чтобы вызвать доверие и быстро получить ваши деньги.
Так, в поисках выгодного варианта в сети можно встретить мошенников, которые обещают быструю онлайн-проверку автомобиля по всем реестрам и даже готовы предоставить соответствующие документы.
Однако в Главном сервисном центре МВД отмечают — никакая официальная проверка автомобиля онлайн пока не предусмотрена.

Популярные схемы мошенников

Злоумышленники присылают фото документов, уверяют, что авто «проверено онлайн», а для большего доверия добавляют скан-копии с печатями и подписями. Чтобы убедить жертву, они могут давать ссылку якобы на официальные государственные сайты.
Главный сервисный центр МВД и киберполиция предупреждают: ни один PDF или онлайн-выписка не гарантирует достоверность информации. Открытая информация не включает данные об арестах, обременениях или ограничениях — и даже нотариусы не всегда имеют полный доступ ко всем реестрам.

Как безопасно проверить автомобиль

Используйте только официальные сервисы МВД:
  • проверка информации из государственных реестров;
  • подтверждение отсутствия арестов, залогов и ограничений;
  • сверка VIN-кода и номера кузова;
  • подтверждение легальности авто;
  • проведение перерегистрации на нового владельца.
В сервисных центрах можно провести экспертное исследование авто: проверку номеров транспортного средства и регистрационных документов. Это помогает выявить подделки, изменение номеров узлов или документов.
В ГСЦ МВД призвали не доверять сомнительным сайтам и посредникам, выдающим себя за сервисные центры МВД. У официального государственного сервиса домен — только gov.ua, а в соцсетях он обозначен синей галочкой, что подтверждает верифицированный аккаунт.
Светлана Вышковская
