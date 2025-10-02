Deutsche Bank предупреждает: «пузырь ИИ» временно спасает экономику США, но это не продлится долго Сегодня 22:21 — Технологии&Авто

Deutsche Bank предупреждает: «пузырь ИИ» временно спасает экономику США, но это не продлится долго

Инвестиционный всплеск в искусственный интеллект сегодня придает США рост и отодвигает риск рецессии. Но без реальных доходов от ИИ-сервисов этот эффект быстро сойдет на нет, отмечает Deutsche Bank в новой записке для клиентов.

О выводах банка сообщает TechSpot.

По словам Джорджа Саравелоса, руководителя валютных исследований Deutsche Bank, именно «строительный бум» вокруг дата-центров и закупки оборудования для ИИ сейчас держат статистику ВВП. Как только компании замедлят расходы на новые площадки и серверы, вклад ИИ в рост резко ослабнет.

Читайте также 7 профессий для интровертов, которые не заменит искусственный интеллект

Deutsche Bank подчеркивает: львиную долю текущего эффекта дают не сами продукты ИИ, а люди и техника, которые строят инфраструктуру. Рынок приложений и услуг на базе ИИ пока не показывает стабильных и больших доходов. Это создает риск «перекоса»: индекс S&P 500 сейчас наполовину движется по технологическим акциям — концентрация, которая делает рынок уязвимым к любому охлаждению инвестиций в ИИ. На подобную «перегруженность» технологиями ранее указывал и главный экономист Apollo Торстен Слэк.

Еще один тревожный сигнал — расчеты Bain & Co. Консультанты оценивают, что к 2030 году, чтобы окупать спрос на вычисление для ИИ, индустрия должна генерировать около двух триллионов долларов выручки в год. При нынешних бизнес-моделях образуется брешь примерно в восемьсот миллиардов на глобальном уровне. То есть объемы расходов растут быстрее, чем деньги, которые реально приносит ИИ.

Тем не менее, компании продолжают объявлять мегапроекты по наращиванию вычислительных мощностей. TechSpot приводит пример: Nvidia заявляла об инвестициях в сто миллиардов долларов в сотрудничестве с OpenAI для расширения инфраструктуры, а в OpenAI говорили о сети новых дата-центров. Внутри индустрии тоже звучат оговорки: СЕО OpenAI Сэм Альтман признает, что часть инвесторов ведет себя нерационально и поносит потери, тогда как глава Baidu Робин Ли прогнозирует, что «99% компаний с ярлыком ИИ» не переживут неизбежного отката.

Вывод Deutsche Bank простой и неприятный для рынка: пока экономический эффект дает преимущественно строительство «железа», США действительно выглядят сильнее, чем могли бы без ИИ-волны. Но если затраты на инфраструктуру даже немного замедлятся, а доходная часть от сервисов не подрастет быстро, удар по росту будет ощутимым и для рынка труда, и для фондовых индексов. Иными словами, «подушка безопасности» с ИИ работает, но она временная.

borgexpert По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.