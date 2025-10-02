Сколько стоит паркоместо: ТОП-10 городов с самыми дорогими местами в Украине
Проблема с парковкой вблизи жилых комплексов присуща многим украинским городам. Хотя современные дома чаще всего строят с подземными паркингами, мест для парковки авто все равно остается недостаточно.
Об этом пишут эксперты OLX Недвижимость, которые исследовали, какую долю от медианной стоимости однокомнатной квартиры на вторичном рынке занимает стоимость покупки паркинга.
Хотя паркоместа редко превышают стоимость полноценной квартиры, в некоторых регионах их цена приближается к стоимости жилья на вторичном рынке.
К примеру, в Днепре паркоместо стоит около 861 тыс. грн (20,7 тыс. USD), тогда как однокомнатную квартиру можно найти за 1,1 млн грн (ок. 26,5 тыс. USD).
В столице, где самый большой рынок продажи паркомест, медианная стоимость места на паркинге составляет более 1 млн грн (25 тыс. USD), что составляет примерно 33% от медианной стоимости однокомнатной квартиры (3,1 млн грн или 75 тыс. USD).
Во Львове и Ужгороде, где медианная стоимость однокомнатной квартиры составляет более 2 млн грн, паркоместо стоит почти одинаково — 697 тыс. грн (15 тыс. USD), что составляет треть от стоимости жилья.
В то же время в Харькове, где стоимость покупки жилья одна из самых низких (857 тыс. грн), покупка паркоместа составляет 50% от стоимости квартиры — 418 тыс. грн, или более 10 тыс. USD. В остальных областных центрах цены также колеблются от 400 до 500 тыс. грн.
В августе 2025 года количество объявлений о продаже паркомест почти не изменилось, в то время как количество откликов выросло на 23%. Это стало одной из причин повышения цен. За последний год медианная стоимость покупки паркоместа в стране выросла на 8%.
Спрос на покупку паркомест существенно превышает предложение. Особенно это заметно в крупных городах, таких как Киев, Львов и Одесса, где больше всего предложений продажи. Спрос оживляет и то, что подземные паркинги выступают как укрытие, где относительно безопасно и удобно можно переждать тревогу.
