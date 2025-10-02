Сколько стоит паркоместо: ТОП-10 городов с самыми дорогими местами в Украине Сегодня 15:03 — Технологии&Авто

Проблема с парковкой вблизи жилых комплексов присуща многим украинским городам. Хотя современные дома чаще всего строят с подземными паркингами, мест для парковки авто все равно остается недостаточно.

Об этом пишут эксперты OLX Недвижимость , которые исследовали, какую долю от медианной стоимости однокомнатной квартиры на вторичном рынке занимает стоимость покупки паркинга.

Хотя паркоместа редко превышают стоимость полноценной квартиры, в некоторых регионах их цена приближается к стоимости жилья на вторичном рынке.

К примеру, в Днепре паркоместо стоит около 861 тыс. грн (20,7 тыс. USD), тогда как однокомнатную квартиру можно найти за 1,1 млн грн (ок. 26,5 тыс. USD).

В столице, где самый большой рынок продажи паркомест, медианная стоимость места на паркинге составляет более 1 млн грн (25 тыс. USD), что составляет примерно 33% от медианной стоимости однокомнатной квартиры (3,1 млн грн или 75 тыс. USD).

Во Львове и Ужгороде, где медианная стоимость однокомнатной квартиры составляет более 2 млн грн, паркоместо стоит почти одинаково — 697 тыс. грн (15 тыс. USD), что составляет треть от стоимости жилья.

В то же время в Харькове, где стоимость покупки жилья одна из самых низких (857 тыс. грн), покупка паркоместа составляет 50% от стоимости квартиры — 418 тыс. грн, или более 10 тыс. USD. В остальных областных центрах цены также колеблются от 400 до 500 тыс. грн.

В августе 2025 года количество объявлений о продаже паркомест почти не изменилось, в то время как количество откликов выросло на 23%. Это стало одной из причин повышения цен. За последний год медианная стоимость покупки паркоместа в стране выросла на 8%.

Спрос на покупку паркомест существенно превышает предложение. Особенно это заметно в крупных городах, таких как Киев, Львов и Одесса, где больше всего предложений продажи. Спрос оживляет и то, что подземные паркинги выступают как укрытие, где относительно безопасно и удобно можно переждать тревогу.

