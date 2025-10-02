0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоит паркоместо: ТОП-10 городов с самыми дорогими местами в Украине

Технологии&Авто
41
Сколько стоит паркоместо: ТОП-10 городов с самыми дорогими местами в Украине
Сколько стоит паркоместо: ТОП-10 городов с самыми дорогими местами в Украине
Проблема с парковкой вблизи жилых комплексов присуща многим украинским городам. Хотя современные дома чаще всего строят с подземными паркингами, мест для парковки авто все равно остается недостаточно.
Об этом пишут эксперты OLX Недвижимость, которые исследовали, какую долю от медианной стоимости однокомнатной квартиры на вторичном рынке занимает стоимость покупки паркинга.
Читайте также
Хотя паркоместа редко превышают стоимость полноценной квартиры, в некоторых регионах их цена приближается к стоимости жилья на вторичном рынке.
К примеру, в Днепре паркоместо стоит около 861 тыс. грн (20,7 тыс. USD), тогда как однокомнатную квартиру можно найти за 1,1 млн грн (ок. 26,5 тыс. USD).
Сколько стоит паркоместо: ТОП-10 городов с самыми дорогими местами в Украине
В столице, где самый большой рынок продажи паркомест, медианная стоимость места на паркинге составляет более 1 млн грн (25 тыс. USD), что составляет примерно 33% от медианной стоимости однокомнатной квартиры (3,1 млн грн или 75 тыс. USD).
Во Львове и Ужгороде, где медианная стоимость однокомнатной квартиры составляет более 2 млн грн, паркоместо стоит почти одинаково — 697 тыс. грн (15 тыс. USD), что составляет треть от стоимости жилья.
Читайте также
В то же время в Харькове, где стоимость покупки жилья одна из самых низких (857 тыс. грн), покупка паркоместа составляет 50% от стоимости квартиры — 418 тыс. грн, или более 10 тыс. USD. В остальных областных центрах цены также колеблются от 400 до 500 тыс. грн.

Продажи

В августе 2025 года количество объявлений о продаже паркомест почти не изменилось, в то время как количество откликов выросло на 23%. Это стало одной из причин повышения цен. За последний год медианная стоимость покупки паркоместа в стране выросла на 8%.
Читайте также
Спрос на покупку паркомест существенно превышает предложение. Особенно это заметно в крупных городах, таких как Киев, Львов и Одесса, где больше всего предложений продажи. Спрос оживляет и то, что подземные паркинги выступают как укрытие, где относительно безопасно и удобно можно переждать тревогу.

Автоцивілка (ОСЦПВ)

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems