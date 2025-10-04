0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 лучших электромобилей 2025 года

Технологии&Авто
24
ТОП-10 лучших электромобилей 2025 года
ТОП-10 лучших электромобилей 2025 года
В настоящее время большинство известных автопроизводителей выпускают собственные электромобили. Поэтому многим потенциальным покупателям трудно определиться, на какую модель стоит обратить внимание.
В Autocar назвали 10 лучших электромобилей в 2025 году. По словам экспертов, эти модели превосходят всех своих конкурентов.
Kia EV3 признана лучшим электромобилем 2025 года. Это компактный электрический кроссовер, выпускаемый с 2024 года.
Эксперты заявили, что Kia EV3 имеет большой запас хода для своего сегмента, а также очень удобную информационно развлекательную систему. Другим преимуществом модели назвали просторный интерьер и вместительный багажник.
«Хотя EV3 - это не гейм-чейнджер, как может показаться на первый взгляд, он все же является значительным достижением и делает этот класс автомобилей немного более конкурентоспособным», — рассказал дорожный тестер Autocar Илья Верпрает.
ТОП-10 лучших электромобилей 2025 года:
  1. Kia EV3
  2. Hyundai Ioniq 5 N
  3. Cupra Born
  4. Renault 5 EV
  5. Volkswagen ID.7
  6. Porsche Taycan
  7. Rolls-Royce Spectre
  8. Tesla Model 3
  9. BMW i7
  10. Skoda Elroq
По материалам:
УНІАН
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems