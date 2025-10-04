ТОП-10 лучших электромобилей 2025 года Сегодня 07:02 — Технологии&Авто

ТОП-10 лучших электромобилей 2025 года

В настоящее время большинство известных автопроизводителей выпускают собственные электромобили. Поэтому многим потенциальным покупателям трудно определиться, на какую модель стоит обратить внимание.

В Autocar назвали 10 лучших электромобилей в 2025 году. По словам экспертов, эти модели превосходят всех своих конкурентов.

Kia EV3 признана лучшим электромобилем 2025 года. Это компактный электрический кроссовер, выпускаемый с 2024 года.

Эксперты заявили, что Kia EV3 имеет большой запас хода для своего сегмента, а также очень удобную информационно развлекательную систему. Другим преимуществом модели назвали просторный интерьер и вместительный багажник.

«Хотя EV3 - это не гейм-чейнджер, как может показаться на первый взгляд, он все же является значительным достижением и делает этот класс автомобилей немного более конкурентоспособным», — рассказал дорожный тестер Autocar Илья Верпрает.

ТОП-10 лучших электромобилей 2025 года:

Kia EV3 Hyundai Ioniq 5 N Cupra Born Renault 5 EV Volkswagen ID.7 Porsche Taycan Rolls-Royce Spectre Tesla Model 3 BMW i7 Skoda Elroq

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.