В настоящее время большинство известных автопроизводителей выпускают собственные электромобили. Поэтому многим потенциальным покупателям трудно определиться, на какую модель стоит обратить внимание.
В Autocar назвали 10 лучших электромобилей в 2025 году. По словам экспертов, эти модели превосходят всех своих конкурентов.
Kia EV3 признана лучшим электромобилем 2025 года. Это компактный электрический кроссовер, выпускаемый с 2024 года.
Эксперты заявили, что Kia EV3 имеет большой запас хода для своего сегмента, а также очень удобную информационно развлекательную систему. Другим преимуществом модели назвали просторный интерьер и вместительный багажник.
«Хотя EV3 - это не гейм-чейнджер, как может показаться на первый взгляд, он все же является значительным достижением и делает этот класс автомобилей немного более конкурентоспособным», — рассказал дорожный тестер Autocar Илья Верпрает.
ТОП-10 лучших электромобилей 2025 года:
- Kia EV3
- Hyundai Ioniq 5 N
- Cupra Born
- Renault 5 EV
- Volkswagen ID.7
- Porsche Taycan
- Rolls-Royce Spectre
- Tesla Model 3
- BMW i7
- Skoda Elroq
