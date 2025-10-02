Украинский завод выпустил новую автоцистерну (фото)
Кременчугский завод коммунальной техники «Альфатекс» изготовил и отгрузил заказчику автоцистерну для доставки воды на шасси DAYUN CGC1120.
Об этом сообщает пресс-служба производителя.
Автомобиль будет использоваться для развозки питьевой воды в случае возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций.
Для беспрепятственного проезда и маневрирования в городских условиях автоцистерну установили на одно из самых популярных шасси DAYUN CGC1120 колесной формулы 4×2.
Модель укомплектована дизельным двигателем Weichai мощностью 150 лошадиных сил, отвечающим экологическому стандарту ЕВРО-5.
«Цистерна двухсекционная для перевозки питьевой воды, объем — 6 куб.м. Внутренняя часть цистерны изготовлена из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304. Снаружи цистерна облицована технической нержавеющей сталью марки AISI 430. Пространство между корпусами заполнено теплоизоляционным материалом», — отметили на предприятии.
