OpenAI представила новую модель генерации видео Sora 2

Компания OpenAI объявила о запуске Sora 2 — обновленной модели искусственного интеллекта для генерации видео и аудио, создающей еще более реалистичные видеоклипы.

В отличие от предыдущей версии новая система создает длинные видеоролики с плавными переходами между сценами и сохраняет реалистичную физику движений. В Sora 2 устранены проблемы с деформацией объектов и их некорректным перемещением, позволяющим воспроизводить сложные действия, в том числе спортивные трюки, по законам физики.

Модель также поддерживает точную синхронизацию звука с видеорядом. Диалоги, фоновые шумы и звуковые эффекты согласуются с визуальным рядом, что делает сцены более реалистичными. Кроме того, Sora 2 может интегрироваться в сгенерированную среду реальных людей или других персонажей. Для этого достаточно записать короткую видео- и аудиозапись с нужным объектом, после чего она может быть вставлена ​​в любую сцену в виде камео, сохраняя естественный вид и голос.

Вместе с моделью компания представила мобильное приложение Sora для iOS. В нем пользователи могут создавать и редактировать видео, а также делиться ими. Приложение содержит инструменты контроля контента, ограничения для подростков и механизмы защиты от насильственных материалов.

Приложение Sora доступно только в США и Канаде. Для использования требуется приглашение от компании. Пользователь, получивший доступ, может пригласить еще четверых человек. Информации о его запуске на Android пока нет.

Sora 2 сначала будет доступна бесплатно, с большими ограничениями в начале, чтобы пользователи могли свободно изучить ее возможности. Кроме того, подписчики ChatGPT Pro также смогут использовать экспериментальную, более качественную модель Sora 2 Pro на sora.com (а позже и в приложении Sora). Компания также планирует выпустить Sora 2 в API.

