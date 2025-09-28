OpenAI рассказали, как миллионы людей используют ChatGPT и каких обращений больше всего
OpenAI совместно с Гарвардским экономистом Дэвидом Демингом провели масштабное исследование и проанализировали 1,5 млн диалогов пользователей ChatGPT. Результаты показали: чат-боты все реже применяют для работы, а преимущественно для советов, поиска информации и редактирования текстов.
Об этом пишет TechSpot со ссылкой на данные, опубликованные в рабочем документе Национального бюро экономических исследований США (NBER). Авторы разделили запросы на категории и отследили изменения через три года с момента запуска ChatGPT.
Каких обращений больше всего
В июне 2025 года 73% всех обращений от обычных (не корпоративных) аккаунтов были не связаны с работой (год назад было 53%).
Самая большая категория — «Практические советы» (28,8% запросов): пользователи учатся, ищут «how-to» инструкции, советы о здоровье или спорте и креативные идеи.
Вторым по популярности стал «Поиск информации», выросший с 14% до 24%. Люди спрашивают факты, рецепты, товары и чаще используют ChatGPT в качестве альтернативы Google.
На третьей позиции оказалась работа с текстами: 10,6% пользователей просят редактировать или оценивать написанное, еще примерно 8% создавать письма или сообщения. Популярными остаются переводы и создание резюме текстов.
В рабочем контексте ChatGPT чаще используются для документации и заметок. Далее следует помощь в принятии решений и креативные задачи.
Меньше всего — для поиска фактов, поскольку пользователи осознают риск «галлюцинаций» ИИ. Это означает, что в офисной среде чат-бот больше воспринимается как консультант или ассистент, а не источник точных данных.
Портрет пользователя
Что касается аудитории, то с начала 2024 года произошел перелом: если женщины тогда составляли 37% пользователей, то уже в июле 2025-го — 52%.
Почти половина всей базы (46%) — это молодежь 18−25 лет. Они в большинстве своем спрашивают о хобби и советах для личной жизни, тогда как старшие пользователи чаще обращаются с рабочими задачами.
Люди с высшим образованием и высокими доходами более склонны интегрировать ИИ в профессиональную деятельность.
Сейчас ChatGPT имеет около 700 млн активных пользователей еженедельно, которые генерируют примерно 29 тысяч сообщений ежесекундно.
Количество обращений за год возросло в шесть раз — с 451 млн. в июне 2024-го до более 2,6 млрд. в июне 2025-го.
OpenAI отмечает: волны активности часто совпадают с появлением новых функций, а в целом чатом регулярно пользуется уже почти 10% взрослого населения мира.
