0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

OpenAI рассказали, как миллионы людей используют ChatGPT и каких обращений больше всего

Технологии&Авто
8
OpenAI рассказали, как миллионы людей используют ChatGPT и каких обращений больше всего
OpenAI рассказали, как миллионы людей используют ChatGPT и каких обращений больше всего
OpenAI совместно с Гарвардским экономистом Дэвидом Демингом провели масштабное исследование и проанализировали 1,5 млн диалогов пользователей ChatGPT. Результаты показали: чат-боты все реже применяют для работы, а преимущественно для советов, поиска информации и редактирования текстов.
Об этом пишет TechSpot со ссылкой на данные, опубликованные в рабочем документе Национального бюро экономических исследований США (NBER). Авторы разделили запросы на категории и отследили изменения через три года с момента запуска ChatGPT.

Каких обращений больше всего

В июне 2025 года 73% всех обращений от обычных (не корпоративных) аккаунтов были не связаны с работой (год назад было 53%).
Читайте также
Самая большая категория — «Практические советы» (28,8% запросов): пользователи учатся, ищут «how-to» инструкции, советы о здоровье или спорте и креативные идеи.
Вторым по популярности стал «Поиск информации», выросший с 14% до 24%. Люди спрашивают факты, рецепты, товары и чаще используют ChatGPT в качестве альтернативы Google.
На третьей позиции оказалась работа с текстами: 10,6% пользователей просят редактировать или оценивать написанное, еще примерно 8% создавать письма или сообщения. Популярными остаются переводы и создание резюме текстов.
Читайте также
В рабочем контексте ChatGPT чаще используются для документации и заметок. Далее следует помощь в принятии решений и креативные задачи.
Меньше всего — для поиска фактов, поскольку пользователи осознают риск «галлюцинаций» ИИ. Это означает, что в офисной среде чат-бот больше воспринимается как консультант или ассистент, а не источник точных данных.

Портрет пользователя

Что касается аудитории, то с начала 2024 года произошел перелом: если женщины тогда составляли 37% пользователей, то уже в июле 2025-го — 52%.
Почти половина всей базы (46%) — это молодежь 18−25 лет. Они в большинстве своем спрашивают о хобби и советах для личной жизни, тогда как старшие пользователи чаще обращаются с рабочими задачами.
Читайте также
Люди с высшим образованием и высокими доходами более склонны интегрировать ИИ в профессиональную деятельность.
Сейчас ChatGPT имеет около 700 млн активных пользователей еженедельно, которые генерируют примерно 29 тысяч сообщений ежесекундно.
Количество обращений за год возросло в шесть раз — с 451 млн. в июне 2024-го до более 2,6 млрд. в июне 2025-го.
OpenAI отмечает: волны активности часто совпадают с появлением новых функций, а в целом чатом регулярно пользуется уже почти 10% взрослого населения мира.
По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems