OpenAI рассказали, как миллионы людей используют ChatGPT и каких обращений больше всего 28.09.2025, 00:17 — Технологии&Авто

OpenAI рассказали, как миллионы людей используют ChatGPT и каких обращений больше всего

OpenAI совместно с Гарвардским экономистом Дэвидом Демингом провели масштабное исследование и проанализировали 1,5 млн диалогов пользователей ChatGPT. Результаты показали: чат-боты все реже применяют для работы, а преимущественно для советов, поиска информации и редактирования текстов.

Об этом пишет TechSpot со ссылкой на данные, опубликованные в рабочем документе Национального бюро экономических исследований США (NBER). Авторы разделили запросы на категории и отследили изменения через три года с момента запуска ChatGPT.

Каких обращений больше всего

В июне 2025 года 73% всех обращений от обычных (не корпоративных) аккаунтов были не связаны с работой (год назад было 53%).

Читайте также ChatGPT потребует паспорт или ID-карту для определения возраста

Самая большая категория — «Практические советы» (28,8% запросов): пользователи учатся, ищут «how-to» инструкции, советы о здоровье или спорте и креативные идеи.

Вторым по популярности стал «Поиск информации», выросший с 14% до 24%. Люди спрашивают факты, рецепты, товары и чаще используют ChatGPT в качестве альтернативы Google.

На третьей позиции оказалась работа с текстами: 10,6% пользователей просят редактировать или оценивать написанное, еще примерно 8% создавать письма или сообщения. Популярными остаются переводы и создание резюме текстов.

Читайте также Женщины опередили мужчин в использовании ChatGPT — отчет OpenAI

В рабочем контексте ChatGPT чаще используются для документации и заметок. Далее следует помощь в принятии решений и креативные задачи.

Меньше всего — для поиска фактов, поскольку пользователи осознают риск «галлюцинаций» ИИ. Это означает, что в офисной среде чат-бот больше воспринимается как консультант или ассистент, а не источник точных данных.

Портрет пользователя

Что касается аудитории, то с начала 2024 года произошел перелом: если женщины тогда составляли 37% пользователей, то уже в июле 2025-го — 52%.

Почти половина всей базы (46%) — это молодежь 18−25 лет. Они в большинстве своем спрашивают о хобби и советах для личной жизни, тогда как старшие пользователи чаще обращаются с рабочими задачами.

Читайте также Одна из лучших платных функций ChatGPT теперь доступна всем пользователям

Люди с высшим образованием и высокими доходами более склонны интегрировать ИИ в профессиональную деятельность.

Сейчас ChatGPT имеет около 700 млн активных пользователей еженедельно, которые генерируют примерно 29 тысяч сообщений ежесекундно.

Количество обращений за год возросло в шесть раз — с 451 млн. в июне 2024-го до более 2,6 млрд. в июне 2025-го.

OpenAI отмечает: волны активности часто совпадают с появлением новых функций, а в целом чатом регулярно пользуется уже почти 10% взрослого населения мира.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.