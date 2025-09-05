Одна из лучших платных функций ChatGPT теперь доступна всем пользователям
OpenAI открыла бесплатный доступ к функционалу проектов, который раньше был только у платных подписчиков. Это функция, с помощью которой можно организовывать чаты с искусственным интеллектом в папках.
Раздел «Проекты» расположен в левом боковом меню. В папку можно перенести старые чаты или начать новые, задать название проекта и загрузить необходимые файлы, например из «Google Диска».
Также доступна возможность создания инструкций, определяющих, как ChatGPT будет отвечать в рамках конкретного проекта. Для удобства можно включить опцию памяти только между чатами проекта.
«Проекты» доступны в веб-версии и мобильном приложении ChatGPT для Windows, MacOS и Android. На iOS они появятся «в ближайшие дни».
В апреле 2025 года аналогичные папки-проекты Workspaces появились в Grok. Там они тоже бесплатны. А вот у Claude этот функционал остается доступным только пользователям тарифных планов.
