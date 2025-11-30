Названы 5 лучших электромобилей для зимних поездок (фото) Сегодня 02:11 — Технологии&Авто

Названы 5 лучших электромобилей для зимних поездок (фото), Фото: Audi e-tron

Выбор электромобиля для зимних поездок — далеко не самая простая задача. В холодную погоду запас хода полностью электрических моделей значительно снижается, а управлять автомобилем становится гораздо труднее.

В BGR назвали пять лучших электромобилей для зимних поездок. По словам экспертов, эти модели способны справиться со сложными условиями эксплуатации.

Audi e-tron

В издании отметили, что в 2022 году компания Audi проверила, способен ли ее электрокроссовер справиться с суровой зимой. В исследовании «Справляемся с норвежской зимой» автопроизводитель рассказал о 36-летней местной жительнице Лизелотте Лунде, купившей Audi e-tron 55 quattro.

Женщина поделилась, что эта модель предлагает много полезных функций, включая систему ночного видения и полный привод Quattro.

Кроме того, Лунде заявила, что Audi e-tron 55 quattro предлагает большой запас хода, достаточного для зимних поездок.

Сотрудник Audi Пьер Вольтманн рассказывал, что этот кроссовер имеет интеллектуальную систему терморегулирования, которая позволяет поддерживать интерьер и аккумуляторную батарею в нужном температурном режиме.

Tesla Model X

Специалисты рекомендуют обратить внимание на Tesla Model X. Журналисты отметили, что эта модель предлагает современные технологии и подходит для поездок по снежным дорогам благодаря полному приводу.

Также в издании напомнили, что у Tesla Model X есть пневматическая подвеска, позволяющая регулировать высоту дорожного просвета.

Благодаря этому электрокроссовер может подниматься для езды по глубокому снегу или нерасчищенным зимним дорогам.

Кроме того, у Tesla Model X большой запас хода. В издании отметили, что в ходе испытаний модель сохранила примерно 89% от заявленного запаса хода при температуре ниже нуля.

Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 имеет 800-вольтовую архитектуру, которая снижает ток при заданной мощности, уменьшая резистивные потери и улучшая эффективность зарядки в холодных условиях.

Во время испытаний при температуре около -6,6 градуса Цельсия полноприводный Ioniq 5 смог проехать 314 километров.

В издании предупредили, что скорость зарядки Hyundai Ioniq 5 в холодную погоду может заметно снизиться. Однако уже после достижения оптимальной температуры аккумуляторной батареи она становится быстрее.

Kia EV9

Большой электрокроссовер Kia EV9 предлагается с зимним пакетом, который делает поездки зимой более комфортными. Эта модель во время зимних испытаний проехала 311 километров с 80% заряда батареи, что является достаточно хорошим результатом.

Кроме того, Kia EV9 получил систему предварительного прогрева аккумуляторной батареи до оптимального уровня. Более того, система полного привода обеспечивает хорошую стабильность на скользкой дороге.

Polestar 2

В издании заверили, что Polestar 2 выделяется среди всех конкурентов тем, как хорошо он сохраняет запас хода в зимних условиях.

Согласно тесту зимнего запаса хода, проведенному Канадской автомобильной ассоциацией, эта модель при температуре окружающей среды от -7 до -15 градусов по Цельсию электромобиль потерял всего 14% от заявленного запаса хода.

Также в издании высоко оценили управляемость Polestar 2. Эта модель предлагается с полным приводом, обеспечивающим отличную стабильность даже зимой.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.