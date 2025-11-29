Kia представила концепт внедорожной версии электрокросовера EV5 (фото)
Kia показала на автосалоне в Гуанчжоу новый концепт EV5 Weekender — более жесткую, ориентированную на активный отдых версию своего компактного электрического кроссовера.
Об этом сообщает Carscoops.
Хотя Weekender-версии ранее демонстрировались и на моделях EV9, PV5 и Tasman, ни одна из них не дошла до конвейера. Но учитывая рост спроса на «проходные» модели, именно EV5 Weekender может стать первым, кто станет серийным.
Концепт разработала китайская студия Kia China Style Design Team. Автомобиль получил увеличенный дорожный просвет, большой комплект внедорожных колес, поднятую подвеску и более массивный вид.
Матовая бежевая окраска с лимонно-зелеными акцентами отсылает к фирменному стилю линейки Weekender.
Кроссовер оснастили расширенными крыльями, новыми защитными накладками, измененным бампером, массивным багажником на крыше и специальными точками крепления для дополнительного снаряжения — в стиле Land Rover Defender.
Интерьер переделали гораздо глубже, чем обычно бывает у концептов на основе серийных моделей.
Панорамный дисплей теперь простирается и перед пассажиром, появился новый руль, изменена центральная консоль, другие дефлекторы и обновленная отделка с 3D-текстурой.
В багажной части добавили практические элементы типа дополнительных держателей и креплений, подобных системе YouClip от Dacia, а также рейки на потолке для фиксации снаряжения.
Технических параметров Kia пока не раскрывает, поэтому неизвестно, отличается ли концепт серийного EV5, кроме подвески.
Базовая модель построена на платформе E-GMP и предлагается в передне- и полноприводных версиях с разными батареями в зависимости от рынка. Также подтверждено появление спортивной модификации EV5 GT.
Учитывая стиль, оснащение и актуальные рыночные тренды, EV5 Weekender выглядит слишком готовым, чтобы остаться только концептом.
