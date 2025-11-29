0 800 307 555
Kia представила концепт внедорожной версии электрокросовера EV5 (фото)

Технологии&Авто
9
Kia представила концепт внедорожной версии электрокросовера EV5 (фото)
Kia представила концепт внедорожной версии электрокросовера EV5 (фото), Фото: Kia
Kia показала на автосалоне в Гуанчжоу новый концепт EV5 Weekender — более жесткую, ориентированную на активный отдых версию своего компактного электрического кроссовера.
Об этом сообщает Carscoops.
Хотя Weekender-версии ранее демонстрировались и на моделях EV9, PV5 и Tasman, ни одна из них не дошла до конвейера. Но учитывая рост спроса на «проходные» модели, именно EV5 Weekender может стать первым, кто станет серийным.
Фото: Kia
Фото: Kia
Концепт разработала китайская студия Kia China Style Design Team. Автомобиль получил увеличенный дорожный просвет, большой комплект внедорожных колес, поднятую подвеску и более массивный вид.
Матовая бежевая окраска с лимонно-зелеными акцентами отсылает к фирменному стилю линейки Weekender.
Фото: Kia
Фото: Kia
Кроссовер оснастили расширенными крыльями, новыми защитными накладками, измененным бампером, массивным багажником на крыше и специальными точками крепления для дополнительного снаряжения — в стиле Land Rover Defender.
Фото: Kia
Фото: Kia
Интерьер переделали гораздо глубже, чем обычно бывает у концептов на основе серийных моделей.
Панорамный дисплей теперь простирается и перед пассажиром, появился новый руль, изменена центральная консоль, другие дефлекторы и обновленная отделка с 3D-текстурой.
Фото: Kia
Фото: Kia
В багажной части добавили практические элементы типа дополнительных держателей и креплений, подобных системе YouClip от Dacia, а также рейки на потолке для фиксации снаряжения.
Технических параметров Kia пока не раскрывает, поэтому неизвестно, отличается ли концепт серийного EV5, кроме подвески.
Фото: Kia
Фото: Kia
Базовая модель построена на платформе E-GMP и предлагается в передне- и полноприводных версиях с разными батареями в зависимости от рынка. Также подтверждено появление спортивной модификации EV5 GT.
Учитывая стиль, оснащение и актуальные рыночные тренды, EV5 Weekender выглядит слишком готовым, чтобы остаться только концептом.
По материалам:
Корреспондент.net
Авто
