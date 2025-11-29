Китайские ученые научились превращать дождевую воду в энергию Сегодня 23:19 — Технологии&Авто

Китайские ученые научились превращать дождевую воду в энергию

На протяжении десятилетий идея получать энергию не только из потоков воды или рек, да и из обычных дождевых капель казалась практически фантастикой. Однако команда китайских исследователей нашла способ превращать падающую воду в электричество. Они создали систему, которая дает представление о том, каким может быть будущее устойчивой энергетики — чистое, доступное и буквально «падающее с неба».

Об этом сообщило издание Ecoticias.

Почему дождь долго оставался без внимания

Еще в XIX веке люди поняли, что падающая вода может стать источником энергии — именно так появились первые водяные мельницы и гидроэлектростанции. В 1878 году британский инженер даже смог запитать лампу благодаря воде из искусственного озера.

Читайте также Китай подтвердил готовность углублять сотрудничество с россией, несмотря на санкции

Но дальше дело не продвинулось — тогдашние технологии не позволяли получать энергию из мелких источников типа отдельных капель.

Дождь долгое время не рассматривали как реальный вариант. Считалось, что для этого требуются сложные материалы и громоздкие конструкции.

К тому же капля — это минимальный объем воды, в котором сложно «поймать» достаточно энергии. Современные материалы и новые технологические подходы изменили правила игры.

Что изобрели китайские ученые

Исследователи из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики создали генератор нового типа — W-DEG, или генератор дождевого электричества.

Читайте также Какие автомобили из Китая покупают украинцы — рейтинг брендов

Это легкое плавающее устройство, которое собирает падающие сверху капли дождя и превращает их в электрическую энергию.

Как это работает:

W-DEG плавает на поверхности водоема — реки, озера или искусственного резервуара. Капля дождя попадает на диэлектрическую пленку сверху устройства. Ионы в воде помогают создавать электрический заряд. Вода под устройством служит естественным проводящим электродом.

Устройство устойчиво к перепадам температуры и уровню соли, а система микродренажа не позволяет ему перегреваться. Даже в сильный дождь генератор продолжает работать стабильно.

Мощность пока невелика — панель площадью 0,3 м² может питать около 50 светодиодов одновременно. Но если таких устройств будет много, то их можно использовать как вспомогательный источник энергии рядом с солнечными и ветровыми системами.

Китай уже экспериментирует с подобными технологиями, и некоторые домохозяйства даже используют дождевые системы в качестве дополнительного источника дохода, сохраняя и продавая производимую энергию.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.