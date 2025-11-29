0 800 307 555
ру
Китайские ученые научились превращать дождевую воду в энергию

На протяжении десятилетий идея получать энергию не только из потоков воды или рек, да и из обычных дождевых капель казалась практически фантастикой. Однако команда китайских исследователей нашла способ превращать падающую воду в электричество. Они создали систему, которая дает представление о том, каким может быть будущее устойчивой энергетики — чистое, доступное и буквально «падающее с неба».
Об этом сообщило издание Ecoticias.

Почему дождь долго оставался без внимания

Еще в XIX веке люди поняли, что падающая вода может стать источником энергии — именно так появились первые водяные мельницы и гидроэлектростанции. В 1878 году британский инженер даже смог запитать лампу благодаря воде из искусственного озера.
Но дальше дело не продвинулось — тогдашние технологии не позволяли получать энергию из мелких источников типа отдельных капель.
Дождь долгое время не рассматривали как реальный вариант. Считалось, что для этого требуются сложные материалы и громоздкие конструкции.
К тому же капля — это минимальный объем воды, в котором сложно «поймать» достаточно энергии. Современные материалы и новые технологические подходы изменили правила игры.

Что изобрели китайские ученые

Исследователи из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики создали генератор нового типа — W-DEG, или генератор дождевого электричества.
Это легкое плавающее устройство, которое собирает падающие сверху капли дождя и превращает их в электрическую энергию.
Как это работает:
  1. W-DEG плавает на поверхности водоема — реки, озера или искусственного резервуара.
  2. Капля дождя попадает на диэлектрическую пленку сверху устройства.
  3. Ионы в воде помогают создавать электрический заряд.
  4. Вода под устройством служит естественным проводящим электродом.
Устройство устойчиво к перепадам температуры и уровню соли, а система микродренажа не позволяет ему перегреваться. Даже в сильный дождь генератор продолжает работать стабильно.
Мощность пока невелика — панель площадью 0,3 м² может питать около 50 светодиодов одновременно. Но если таких устройств будет много, то их можно использовать как вспомогательный источник энергии рядом с солнечными и ветровыми системами.
Китай уже экспериментирует с подобными технологиями, и некоторые домохозяйства даже используют дождевые системы в качестве дополнительного источника дохода, сохраняя и продавая производимую энергию.
По материалам:
Novyny.live
