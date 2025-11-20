0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китай подтвердил готовность углублять сотрудничество с россией, несмотря на санкции

Мир
312
Премьер КНР Ли Цян, во время встречи 18 ноября в москве с главой российского правительства Михаилом Мишустиным, заявил, что готов в дальнейшем развивать партнерство с россией.
Об этом сообщается в заявлении китайского МИД.
«Китай готов сотрудничать с россией, продолжать укреплять коммуникацию и координацию, а также постоянно углублять взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов обеих стран», — сообщил Ли Цян.
Читайте также
По его словам, Китай заинтересован в расширении сотрудничества с рф в сферах инвестиций, энергетики, сельского хозяйства и других отраслях. Кроме того, Ли Цян призвал россию нарастить поставки своей сельскохозяйственной продукции и продовольствия на китайский рынок.
В свою очередь Михаил Мишустин отметил, что стратегическое партнерство между россией и Китаем находится на беспрецедентно высоком уровне.
Он также пообещал создать благоприятную бизнес-среду для китайских инвесторов в россии и подчеркнул, что москва продолжит содействовать «региональному и глобальному миру, развитию и процветанию».
По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems