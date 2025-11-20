Китай подтвердил готовность углублять сотрудничество с россией, несмотря на санкции
Премьер КНР Ли Цян, во время встречи 18 ноября в москве с главой российского правительства Михаилом Мишустиным, заявил, что готов в дальнейшем развивать партнерство с россией.
Об этом сообщается в заявлении китайского МИД.
«Китай готов сотрудничать с россией, продолжать укреплять коммуникацию и координацию, а также постоянно углублять взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов обеих стран», — сообщил Ли Цян.
По его словам, Китай заинтересован в расширении сотрудничества с рф в сферах инвестиций, энергетики, сельского хозяйства и других отраслях. Кроме того, Ли Цян призвал россию нарастить поставки своей сельскохозяйственной продукции и продовольствия на китайский рынок.
В свою очередь Михаил Мишустин отметил, что стратегическое партнерство между россией и Китаем находится на беспрецедентно высоком уровне.
Он также пообещал создать благоприятную бизнес-среду для китайских инвесторов в россии и подчеркнул, что москва продолжит содействовать «региональному и глобальному миру, развитию и процветанию».
