Китай подтвердил готовность углублять сотрудничество с россией, несмотря на санкции Вчера 06:23 — Мир

Премьер КНР Ли Цян, во время встречи 18 ноября в москве с главой российского правительства Михаилом Мишустиным, заявил, что готов в дальнейшем развивать партнерство с россией.

Об этом сообщается в заявлении китайского МИД.

«Китай готов сотрудничать с россией, продолжать укреплять коммуникацию и координацию, а также постоянно углублять взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов обеих стран», — сообщил Ли Цян.

По его словам, Китай заинтересован в расширении сотрудничества с рф в сферах инвестиций, энергетики, сельского хозяйства и других отраслях. Кроме того, Ли Цян призвал россию нарастить поставки своей сельскохозяйственной продукции и продовольствия на китайский рынок.

В свою очередь Михаил Мишустин отметил, что стратегическое партнерство между россией и Китаем находится на беспрецедентно высоком уровне.

Он также пообещал создать благоприятную бизнес-среду для китайских инвесторов в россии и подчеркнул, что москва продолжит содействовать «региональному и глобальному миру, развитию и процветанию».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.