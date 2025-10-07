Как Китай начал «теневую войну» против ЕС — Bloomberg Сегодня 22:48

В последнее время Европа сталкивается с усилением гибридной войны со стороны россии, к которой постепенно присоединяется и Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg

В течение десятилетий Европа была образцом мира после холодной войны. Сегодня она сталкивается с продолжительной гибридной войной россии.

Кампания устрашения, принуждения и подрывной деятельности сейчас охватывает Европу почти со всех сторон. Она предполагает будущее напряженности и опасности для континента, долго считавшего спокойствие нормой.

По мнению экспертов Bloomberg, вмешательство Китая в дела Европы не так агрессивно, как со стороны россии. Но китайские корабли все же были задействованы в инцидентах с перерезкой кабелей в Балтийском море. Кроме того, китайские кибератаки стали более амбициозными и распространенными.

Западные чиновники также утверждают о растущем симбиозе между российскими и китайскими дезинформационными кампаниями.

Пекин также вбивает политический клин в трансатлантическом сообществе, поддерживая более бедные страны юго-восточной Европы. Какими бы ни были их разногласия, и Китай, и россия хотят более слабой, более покладистой Европы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.