Сколько зарабатывают украинские киберспорсмены

Киберспорт давно перестал быть просто хобби. Это большая индустрия с зарплатами, бонусами, контрактами с рекламодателями и крупными призовыми фондами. На конец 2025 года доходы игроков формировались из нескольких источников. Речь идет о базовой зарплате в команде, призовых за участие в турнирах, спонсорских соглашениях, стриминге и продаже мерча. Само сочетание этих источников определяло общий доход киберспортсмена.
Зарплата и дополнительные доходы
Зарплата — не единственный источник дохода для игроков. Весомую долю составляют призовые за турниры и чемпионаты. Размер призовых зависит от уровня соревнований и количества спонсоров, поддерживающих конкретное событие.
Рейтинг украинских киберспортсменов по данным Esports Charts
В апреле аналитическое агентство Esports Charts обнародовало перечень из десяти украинских киберспортсменов, получивших самые большие суммы от официальных турниров. В рейтинге учитывался только доход от призовых без учета зарплат, рекламных контрактов или налоговых вычетов.
Первое место в рейтинге занял Илья «Yatoro» Мулярчук — 5 692 736 долларов. «Yatoro» — самый молодой и самый богатый игрок в топе украинских киберспортсменов. Этот 22-летний гений Dota 2 был участником золотого состава Team Spirit, и в отличие от «Mira» продолжает играть в этой команде до сих пор.
На втором месте Мирослав «Mira» Колпаков с доходом 5574 899 долларов. «Mira» — один из немногих людей в мире, о котором можно сказать, что он «прошел Dota 2». К тому же украинец сделал это дважды, одержав победы на The International 2021 и The International 2023.
Оба раза Колпаков становился чемпионом в составе Team Spirit, сильнейшей команды из Восточной Европы последних лет. В марте 2025 г. он перешел из Team Spirit в Aurora Gaming и уже успел сыграть с новой командой на нескольких чемпионатах.
На третьей строчке оказался Роман Resolut1on Фоминок — 2 063 162 млн. Resolut1on когда-то считался одним из самых талантливых игроков в Dota 2, который мог сыграть фактически на любом герое и любой позиции. Он построил успешную карьеру в Team Empire, с которой выиграл несколько крупных турниров в Европе, после чего переехал выступать в Северную Америку. Карьеру игрока украинец завершил в середине 2023 года, имея за плечами более 2 млн долларов выигранных призовых.
Далее топ распределился следующим образом:
- 4 место — Владимир «Noone» Миненко — 1 919 799 долларов;
- 5 место — Александр «s1mple» Костылев — 1 722 255 долларов;
- 6 место — Валерий «b1t» Ваховский — 1 417 207 долларов;
- 7 место — Илья «Lil» Ильюк — 940 510 долларов;
- 9 место — Даниил «Zeus» Тесленко — 792 585 долларов;
- 8 место — Даниил «Dendi» Ишутин — 828 082 долларов;
- 10 место — Иоанн «Edward» Сухарев — 721 618 долларов.
Детальнее о том, как именно зарабатывают киберспортсмены, рассказываем в статье «Выгодно ли быть киберспортсменом и сколько на этом можно зарабатывать?»
