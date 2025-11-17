США готовят санкции против любой страны, которая ведет бизнес с россией
Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке нового законопроекта о санкциях против любой страны, которая ведет бизнес с россией.
Об этом сообщает Reuters.
Он заявил, что республиканцы работают над законодательной инициативой по усилению экономического давления на россию через ее торговых партнеров.
«Как вы знаете, я предложил это, поэтому против любой страны, ведущей бизнес с россией, будут применены очень жесткие санкции», — сказал Трамп.
По его словам, законодатели рассматривают возможность включить Иран в этот список.
Напомним, в октябре Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении рф. Они затронули российские компании «Роснефть» и «Лукойл». Ограничения ввели в связи с отсутствием серьезной приверженности россии мирному процессу по прекращению войны в Украине. Кроме «Роснефти» и «Лукойла», санкции затронули компании, которые напрямую или косвенно на 50% или более принадлежат этим гигантам, даже если они не внесены в санкционный список непосредственно. Речь идет о 28 дочерних компаниях «Роснефти» и 6 — «Лукойла».
В Белом доме заявляли, что введение новых санкций против крупнейших нефтяных компаний россии создаст значительное давление на ее экономику и заставит другие государства сократить закупки российских энергоносителей.
Поделиться новостью
Также по теме
США готовят санкции против любой страны, которая ведет бизнес с россией
В Польше студентам будут доплачивать 1000 злотых (условия)
ЕС хочет ввести дополнительный сбор на посылки до 150 евро
Самые высокие налоги на доходы: в какой стране Европы рекордно высокая ставка
Рейтинг лучших стран для цифровых кочевников в 2025 году (инфографика)
В странах ЕС рекордно выросло количество беженцев из Украины