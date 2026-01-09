0 800 307 555
Мировой экономический рост упадет до 2,7% в 2026 году — ООН

Мир
1
Согласно докладу Организации Объединенных Наций (ООН), прогнозируется, что мировой экономический рост упадет до 2,7% в 2026 году с 2,8% в прошлом году, а затем вырастет до 2,9% в 2027 году, что все равно ниже среднего показателя 3,2% в период с 2010 по 2010 год.
Об этом сообщает Reuters.
В докладе «Мировая экономическая ситуация и перспективы» отмечено, что хотя резкое повышение пошлин в США в 2025 году создало новые торговые напряжения, отсутствие более широкой эскалации помогло ограничить нарушение международной торговли.
«Несмотря на тарифный шок, глобальная экономическая активность оказалась устойчивой, поддержанной предыдущими поставками, накоплением запасов и стабильными потребительскими расходами на фоне смягчения денежно-кредитной политики и стабильных рынков труда», — говорится в отчете Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
В отчете также прогнозируют, что дальнейшая поддержка макроэкономической политики смягчит влияние повышения тарифов, но рост торговли и общей активности, по всей вероятности, замедлится в ближайшей перспективе.
Кроме того, по прогнозу, экономический рост в США замедлился до 1,9% в 2025 году — с 2,8% в 2024 году — и, по прогнозам, вырастет до 2,0% в 2026 году и 2,2% в 2027 году благодаря экспансионной фискальной и монетарной политике.
В Китае прогнозируется рост экономики на 4,6% в 2026 году и 4,5% в 2027 году, что ниже оценочного роста на 4,9% в 2025 году.
Рост в Европейском Союзе прогнозируется на уровне 1,3% в 2026 году и 1,6% в 2027 году по сравнению с 1,5% в 2025 году благодаря устойчивым потребительским расходам.
Согласно докладу, рост в Южной Азии замедлится до 5,6% в 2026 году с 5,9% в 2025 году. Прогнозируется, что в 2027 году он вернется до 5,9%.
Рост в Индии, по оценкам, составит 7,4% в 2025 году и, по прогнозам, 6,6% в 2026 году и 6,7% в 2027 году, что будет поддержано устойчивым потреблением и значительными государственными инвестициями, которые должны значительно компенсировать негативное влияние повышения таможенных тарифов США.
По материалам:
Економічна Правда
