Девальвации не будет, а ВВП будет расти медленно: эксперты дали экономический прогноз на 2026 год

ВВП в 2026 году вырастет до 2,4%, курс будет на уровне 43,2 грн/$, хотя среднегодовой прогноз МВФ пессимистичнее — 45,5 грн/$, а инфляция должна замедлиться до 6,6%.

Об этом свидетельствует аналитика Центра экономической стратегии.

Эксперты ЦЭС совместно с German Economic Team обратились к ведущим украинским и международным аналитическим командам с просьбой предоставить свои видения ключевых макроэкономических показателей на конец 2025 и 2026 года.

Прогнозы неправительственных экспертов

ВВП. Восстановление замедляется. Медианный прогноз роста на 2025 год ухудшился до 2% (летом ожидалось 2,25%). В 2026 году аналитики надеются на ускорение до 2,4% (диапазон отметок колеблется от 1% до 5%). Несмотря на это, номинальный ВВП в следующем году наконец-то пересечет отметку в $200 млрд.

«Трудно определить, что будет дальше в условиях постоянных атак, неспособности ЕС заменить США в поддержке Украины и давлении по мирному договору. Несмотря на это, медианные ожидания несколько лучше, чем в 2025 году: ВВП в 2026 году вырастет до 2,4%, инфляция замедлится, а девальвация будет незначительной», — сказал он.

Инфляция. К концу 2025 года прогнозируют рост цен на 8,8%, а в 2026 году инфляция должна замедлиться до 6,6%.

Курс. Прогноз на конец 2025 года:

42,4 грн/$ у неправительственных аналитиков;

41,7 грн/$ по правительственному прогнозу.

На 2026 год ожидания аналитиков совпадают на уровне 43,2 грн/$, хотя среднегодовой прогноз МВФ пессимистичнее — 45,5 грн/$.

«Консенсус прогноза предполагает, что в среднем курс изменится не более чем на 5%. И сейчас никто не ожидает, что к концу 2026 года курс пересечет психологическую отметку в 45 гривен за доллар. Весомую роль здесь играет именно ритмичность внешней помощи, особенно в начале 2026 года», — отметила Ольга Погарская, руководитель по макроэкономическим исследованиям ПриватБанка

Дефицит бюджета. Если война будет продолжаться, то в 2026 году дефицит бюджета более чем на 20% ВВП (без учета грантов в доходах) будет оставаться огромной проблемой публичных финансов. Аналитики оценивают украинскую потребность во внешнем финансировании в около $45 млрд на 2026 год. Из них около $39 млрд будут покрыты международными партнерами.

