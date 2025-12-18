Как будут работать банки и система платежей НБУ на Рождество и Новый год
Банки и система электронных платежей (СЭП) Национального банка будут работать без выходных на Рождество и Новый год.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
В указанный период, как и в течение всего 2025 года, СЭП будет работать в круглосуточном режиме 24/7 с датой текущего календарного дня согласно Технологическому регламенту работы системы.
В то же время, Национальный банк учел обращение Государственной казначейской службы Украины об установлении ограничения на работу в СЭП для этого учреждения в связи с завершением отчетного года.
30 декабря 2025 года СЭП продолжает работать в штатном режиме 24/7. Валютный рынок Украины, депозитарий Национального банка и Национальный банк при осуществлении депозитарной деятельности депозитарного учреждения, а также другие системы Национального банка работают в обычном режиме.
Расчеты Государственной казначейской службы Украины по платежам по погашению и обслуживанию государственного долга, в том числе с датой валютирования 31 декабря 2025 года, в иностранной валюте через Национальный банк Украины и АО «Укрэксимбанк», в частности по выплате дохода и/или погашения по облигациям внутренних государственных займов, номинированных в иностранной валюте.
Расчеты по платежам по погашению и обслуживанию государственного долга между Государственной казначейской службой Украины и Национальным банком в национальной валюте с датой погашения 31 декабря 2025 года, в том числе по выплате дохода и/или погашения по облигациям внутренних государственных займов, осуществляются до 16.00.
31 декабря 2025 года и 01 января 2026 года СЭП продолжает работать в штатном режиме 24/7, в то же время через СЭП не принимаются платежные и информационные сообщения от и в адрес Государственной казначейской службы Украины.
Банковская система Украины работает в обычном режиме.
Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы Национального банка работают в обычном режиме.
Для обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы Украины и надлежащего обслуживания клиентов банки обязаны заблаговременно подкрепить свои кассы и банкоматы наличными деньгами разных номиналов.
Поделиться новостью
Также по теме
Как будут работать банки и система платежей НБУ на Рождество и Новый год
Как правильно закрыть валютный счет
Что будет с долларом и евро перед Новым годом — прогноз эксперта
День финансов: исторический максимум курса евро и рекордное состояние Маска
Курс евро в Украине достиг исторического максимума
Банки с Уолл-стрит прогнозируют падение доллара в 2026 году