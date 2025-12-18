Как будут работать банки и система платежей НБУ на Рождество и Новый год Сегодня 19:00 — Валюта

Как будут работать банки и система платежей НБУ на Рождество и Новый год

Банки и система электронных платежей (СЭП) Национального банка будут работать без выходных на Рождество и Новый год.

Об этом говорится в сообщении НБУ

В указанный период, как и в течение всего 2025 года, СЭП будет работать в круглосуточном режиме 24/7 с датой текущего календарного дня согласно Технологическому регламенту работы системы.

В то же время, Национальный банк учел обращение Государственной казначейской службы Украины об установлении ограничения на работу в СЭП для этого учреждения в связи с завершением отчетного года.

30 декабря 2025 года СЭП продолжает работать в штатном режиме 24/7. Валютный рынок Украины, депозитарий Национального банка и Национальный банк при осуществлении депозитарной деятельности депозитарного учреждения, а также другие системы Национального банка работают в обычном режиме.

Расчеты Государственной казначейской службы Украины по платежам по погашению и обслуживанию государственного долга, в том числе с датой валютирования 31 декабря 2025 года, в иностранной валюте через Национальный банк Украины и АО «Укрэксимбанк», в частности по выплате дохода и/или погашения по облигациям внутренних государственных займов, номинированных в иностранной валюте.

Расчеты по платежам по погашению и обслуживанию государственного долга между Государственной казначейской службой Украины и Национальным банком в национальной валюте с датой погашения 31 декабря 2025 года, в том числе по выплате дохода и/или погашения по облигациям внутренних государственных займов, осуществляются до 16.00.

31 декабря 2025 года и 01 января 2026 года СЭП продолжает работать в штатном режиме 24/7, в то же время через СЭП не принимаются платежные и информационные сообщения от и в адрес Государственной казначейской службы Украины.

Банковская система Украины работает в обычном режиме.

Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы Национального банка работают в обычном режиме.

Для обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы Украины и надлежащего обслуживания клиентов банки обязаны заблаговременно подкрепить свои кассы и банкоматы наличными деньгами разных номиналов.

