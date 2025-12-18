0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как будут работать банки и система платежей НБУ на Рождество и Новый год

Валюта
19
Как будут работать банки и система платежей НБУ на Рождество и Новый год
Как будут работать банки и система платежей НБУ на Рождество и Новый год
Банки и система электронных платежей (СЭП) Национального банка будут работать без выходных на Рождество и Новый год.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
В указанный период, как и в течение всего 2025 года, СЭП будет работать в круглосуточном режиме 24/7 с датой текущего календарного дня согласно Технологическому регламенту работы системы.
В то же время, Национальный банк учел обращение Государственной казначейской службы Украины об установлении ограничения на работу в СЭП для этого учреждения в связи с завершением отчетного года.
30 декабря 2025 года СЭП продолжает работать в штатном режиме 24/7. Валютный рынок Украины, депозитарий Национального банка и Национальный банк при осуществлении депозитарной деятельности депозитарного учреждения, а также другие системы Национального банка работают в обычном режиме.
Расчеты Государственной казначейской службы Украины по платежам по погашению и обслуживанию государственного долга, в том числе с датой валютирования 31 декабря 2025 года, в иностранной валюте через Национальный банк Украины и АО «Укрэксимбанк», в частности по выплате дохода и/или погашения по облигациям внутренних государственных займов, номинированных в иностранной валюте.
Расчеты по платежам по погашению и обслуживанию государственного долга между Государственной казначейской службой Украины и Национальным банком в национальной валюте с датой погашения 31 декабря 2025 года, в том числе по выплате дохода и/или погашения по облигациям внутренних государственных займов, осуществляются до 16.00.
31 декабря 2025 года и 01 января 2026 года СЭП продолжает работать в штатном режиме 24/7, в то же время через СЭП не принимаются платежные и информационные сообщения от и в адрес Государственной казначейской службы Украины.
Банковская система Украины работает в обычном режиме.
Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы Национального банка работают в обычном режиме.
Для обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы Украины и надлежащего обслуживания клиентов банки обязаны заблаговременно подкрепить свои кассы и банкоматы наличными деньгами разных номиналов.
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныНБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems