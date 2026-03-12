Повышение цен на нефть может увеличить доходы россии — Пышный Сегодня 14:28 — Мир

Глава НБУ Андрей Пышный

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что эскалация конфликта вокруг Ирана может создать дополнительные риски для украинской экономики и принести финансовые выгоды россии.

Об этом он сообщил в интервью Bloomberg

По словам Пышного, напряжение на Ближнем Востоке уже привело к росту мировых цен на нефть. Это может усугубить торговый баланс Украины и повысить расходы на энергоносители. В результате инфляционное давление может усилиться.

По оценкам НБУ, индекс потребительских цен, выросший в феврале до 7,6% в годовом измерении, может дополнительно повыситься на 0,9 процентного пункта.

В то же время рост цен на нефть может увеличить доходы россии.

«Повышение цен на нефть создает дополнительное фискальное пространство для владимира путина и предоставляет больше ресурсов для финансирования военной машины», — отметил Пышный.

Риск сокращения военной поддержки

Глава НБУ также обратил внимание на другую потенциальную проблему — смещение международного внимания от войны в Украине.

По его словам, продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на доступ Украины к важным видам вооружения. В частности, существует риск сокращения запасов ракет для систем противовоздушной обороны.

«Если конфликт будет длительным и интенсивным, это может напрямую повлиять на доступ Украины к боеприпасам и ракетам для систем противовоздушной обороны», — отметил Пышный.

После начала полномасштабной войны в 2022 году Украина во многом зависит от финансовой поддержки международных партнеров. Наибольшими донорами остаются Европейский союз и Международный валютный фонд. МВФ уже согласовал четырехлетнюю программу финансовой помощи в размере 8 млрд долларов. В то же время согласованный в декабре пакет кредитной поддержки от ЕС на 90 млрд евро заблокирован из-за энергетического спора между Украиной и Венгрией.

Пышный ожидает, что финансирование может поступить в первые недели апреля. Если финансовая поддержка задержится, у Украины есть альтернативные варианты финансирования. Среди них — привлечение средств на внутреннем рынке государственного долга или использование механизма монетизации бюджетных нужд.

«В моем кабинете есть целая полка с разными планами Б», — отметил Пышный, добавив, что такие сценарии рассматриваются на случай непредвиденных ситуаций.

