«Готовьтесь к немыслимому»: глава МВФ предупредила о последствиях конфликта на Ближнем Востоке

Мир
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева
Длительное обострение конфликта на Ближнем Востоке может оказать негативное влияние на финансовые рынки, экономический рост и инфляцию в мире.
Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает Bloomberg.

Рынки могут столкнуться с новыми рисками

«Если новый конфликт окажется затяжным, у него есть очевидный потенциал повлиять на рыночные настроения, экономический рост и инфляцию, создавая новые вызовы для экономической политики», — отметила она.
Она также подчеркнула, что новые экономические потрясения могут возникнуть даже после завершения конфликта. Это означает, что период неопределенности для мировой экономики может сохраняться и далее.
«В этой новой глобальной среде подумайте о немыслимом и готовьтесь к этому», — сказала Георгиева.
Георгиева отметила, что объемы судоходства через Ормузский пролив сократились примерно на 90%. Через этот пролив транспортируется около пяти мировых поставок нефти и значительная доля торговли сжиженным природным газом (LNG). По ее словам, через него проходит около половины импорта нефти в Азию и около четверти импорта LNG в регионе.
Для Японии этот маршрут имеет особенно важное значение, через Ормузский пролив страна получает около 60% импортируемой нефти и примерно 11% поставок LNG.

Возможно влияние на инфляцию и экономический рост

Георгиева очертила возможные экономические последствия кризиса на Ближнем Востоке. По ее словам, если цены на энергоносители вырастут на 10% и будут оставаться на таком уровне в течение года, это может повысить глобальную инфляцию примерно на 0,4 процентных пункта и замедлить экономический рост.
Более подробный анализ МВФ планирует обнародовать в следующем отчете World Economic Outlook, который должен выйти в апреле.
В условиях возможных потрясений Георгиева призвала правительства укреплять государственные институты и экономическую политику для повышения устойчивости экономик.
Она также рекомендовала использовать возможности экономической политики для реагирования на шоки, одновременно восстанавливая финансовые резервы после стабилизации ситуации.
Для Японии, импортирующей около 90% нефти с Ближнего Востока, резкий рост цен на нефть вместе с ослаблением иены может создать риск стагфляции.
По оценкам Георгиевой, такая ситуация может вынудить правительство увеличить государственные расходы, в то же время усложняя попытки центрального банка нормализовать монетарную политику.
Напомним, ранее Finance.ua уже писал, что война на Ближнем Востоке может стать серьезным испытанием для мировой экономики и повлечь за собой новые экономические потрясения. По словам Георгиевой, глобальная экономика входит в период более частых и менее предполагаемых кризисов. «Сейчас время более частых, более неожиданных потрясений. В большинстве случаев мы не можем предусмотреть их чёткий характер. Но во всех случаях мы можем приложить усилия, чтобы подготовиться к ним», — заявляла она.
