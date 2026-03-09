0 800 307 555
Самая серьезная проблема за 20 лет: Ирак лишился 70% добычи нефти

Мир
160
Добыча нефти в Ираке на главных южных месторождениях упала на 70% — до 1,3 млн баррелей в сутки, поскольку страна не может экспортировать нефть через Ормузский пролив из-за войны вокруг Ирана, хотя до войны добыча на этих месторождениях составляла около 4,3 млн баррелей в сутки.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Падение добычи и экспорта, как ожидается, ударит по и без того слабым финансам Ирака, так как государство полагается на продажу нефти почти для всех бюджетных расходов и получает из этого более 90% доходов.
«Это самая серьезная операционная проблема, с которой Ирак сталкивался более чем за 20 лет», — сказал чиновник министерства энергетики.
«Хранилища сырой нефти достигли максимальной емкости, а остаточную добычу после значительного сокращения будут использовать для обеспечения нефтеперерабатывающих заводов страны», — сказал чиновник государственной компании Basra Oil Company (BOC), управляющей добычей и экспортными операциями из южных месторождений.
Ормузский пролив — это одно из ключевых в мире транзитных «узких мест» для нефти, через которое проходит примерно пятая часть мировых потоков нефти и сжиженного природного газа.
Экспорт члена ОПЕК также резко снизился — в воскресенье в среднем около 800 тыс. баррелей в сутки. По словам источника, загружались только два танкера, поскольку суда не могут свободно идти через пролив к южным терминалам Ирака.
Согласно документу Министерства нефти Ирака, экспорт из южных месторождений в феврале составлял 3,334 млн баррелей в сутки.

Справка Finance.ua:

  • 4 марта JP Morgan оценивало, что поставки сырой нефти из Ирака и Кувейта будут остановлены в течение нескольких дней, если Ормузский пролив будет оставаться закрытым.
  • 6 марта Кувейт начал сокращать добычу на некоторых нефтяных месторождениях после того, как у страны закончилось место хранения нефти, которую не удается вывезти.
  • 8 марта Кувейтская нефтяная корпорация Kuwait Petroleum Corporation начала сокращать добычу нефти и объявила форс-мажор.
По материалам:
Економічна Правда
