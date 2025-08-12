В Ираке масштабный блэкаут — Finance.ua

В Ираке масштабный блэкаут Сегодня 14:38

В центральных и южных регионах Ирака произошло масштабное отключение электроэнергии, страна начала постепенно восстанавливаться.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как пишет Reuters, источники в министерстве энергетики Ирака сообщили, что внезапное отключение электростанции Хамидия в западной провинции Анбар привело к сбою в сети электропередачи. В то время как температура в столице Багдаде в понедельник достигла 47 градусов.

«Сегодня днем произошло аварийное отключение электроэнергии в линиях электропередачи, что привело к широкомасштабным отключениям в национальной сети», — заявил в заявлении заместитель министра электроэнергетики по производству Мохаммед Нехме.

В правительстве добавили, что соответствующие службы стали постепенно возобновлять электроснабжение, и в ближайшие часы оно будет полностью восстановлено.

Глава энергетического комитета парламента Ирака заявил в своем заявлении, что отключение электроэнергии не коснулось полуавтономного региона Курдистан.

Многие иракцы годами полагались на частные генераторы для обеспечения электроэнергией, поскольку электроэнергия, предоставляемая правительством, была доступна лишь периодически. Некоторые другие перешли на солнечную энергию, чтобы покрыть потребности в электроэнергии.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.