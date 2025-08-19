Киевляне должны за отопление 6,5 млрд грн. «Киевтеплоэнерго» судится с должниками — Finance.ua

Киевляне должны за отопление 6,5 млрд грн. «Киевтеплоэнерго» судится с должниками Сегодня 11:34 — Личные финансы

Киевляне должны за отопление 6,5 млрд грн. «Киевтеплоэнерго» судится с должниками

КП «Киевтеплоэнерго» подало в суд около 11 тысяч исков против потребителей, систематически не оплачивающих услуги по отоплению и горячей воде. Киевляне должны за отопление 6,5 млрд грн.

Об этом компания сообщила во время пресс-брифинга в «Киевинформе».

«Киевтеплоэнерго вынуждено применять строгие методы влияния на должников, которые пренебрегают своими обязательствами потребителей, не рассчитываются за предоставленные им услуги и игнорируют варианты мирного урегулирования ситуации», — отметила начальник управления правового обеспечения продаж структурного подразделения «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Инна Кучук.

Она подчеркнула, что закон предусматривает, что судиться предприятие может как с владельцем квартиры, так и с человеком, который зарегистрирован в этом помещении. Взыскание задолженности будет происходить в принудительном порядке.

«Это жесткий, однако единственный действенный метод взаимодействия с такими нарушителями. К сумме основной задолженности обязательно начисляют еще штрафную санкцию — пеню 0,01% от суммы долга. Кроме этого, на сумму долга начисляют 3% годовых и индекс инфляции. Судебный сбор и все судебные издержки также будут возложены на должника. Если взыскание задолженности по решению суда будет осуществляться через органы исполнительной службы, то к вышеуказанным начислениям будет добавлено 10% от суммы исполнительного сбора», — пояснила Кучук.

Как следствие, потребитель принудительно погашает не только долг, но еще 25% от суммы долга в виде санкций и расходов, связанных с судебным процессом.

Как должники узнают об исках

По словам Кучук, сообщение может прийти по «Укрпочте» по адресу регистрации или появиться в приложении «Дія» или в электронном суде. Так что даже те, кто находится за границей, могут участвовать в заседаниях онлайн.

Примеры взысканий

Владелец квартиры на ул. Михайловской (Шевченковский район) задолжал 143 тыс. грн. После решения суда и ареста имущества исполнительная служба принудительно взыскала долг. В итоге мужчина заплатил на 25% больше, дополнительно 36 тыс. грн.

Владелец квартиры по просп. Ивасюка (Оболонь) имел долг в 188 тыс. грн. Он добровольно выполнил решение суда, поэтому переплата составила лишь 15% (28 тыс. грн), избежав ареста счетов и 10% исполнительного сбора.

Справка Finance.ua:

долг за коммунальные услуги можно реструктуризировать и избежать штрафов. Для этого необходимо заключить договор в сервисном центре или дистанционно через Центр коммунального сервиса с использованием цифровой подписи;

в Украине ужесточается контроль за оплатой газоснабжения: теперь даже незначительная задолженность может стать основанием для полного отключения. Поставщики газа предупреждают, что новые правила позволяют прекращать подачу топлива уже после 10 дней просрочки — независимо от суммы долга.

