Киевляне должны за отопление 6,5 млрд грн. «Киевтеплоэнерго» судится с должниками — Finance.ua
Личные финансы
29
КП «Киевтеплоэнерго» подало в суд около 11 тысяч исков против потребителей, систематически не оплачивающих услуги по отоплению и горячей воде. Киевляне должны за отопление 6,5 млрд грн.
Об этом компания сообщила во время пресс-брифинга в «Киевинформе».
«Киевтеплоэнерго вынуждено применять строгие методы влияния на должников, которые пренебрегают своими обязательствами потребителей, не рассчитываются за предоставленные им услуги и игнорируют варианты мирного урегулирования ситуации», — отметила начальник управления правового обеспечения продаж структурного подразделения «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Инна Кучук.
Она подчеркнула, что закон предусматривает, что судиться предприятие может как с владельцем квартиры, так и с человеком, который зарегистрирован в этом помещении. Взыскание задолженности будет происходить в принудительном порядке.

Читайте также: Что у вас могут (а что нет) забрать за долги

«Это жесткий, однако единственный действенный метод взаимодействия с такими нарушителями. К сумме основной задолженности обязательно начисляют еще штрафную санкцию — пеню 0,01% от суммы долга. Кроме этого, на сумму долга начисляют 3% годовых и индекс инфляции. Судебный сбор и все судебные издержки также будут возложены на должника. Если взыскание задолженности по решению суда будет осуществляться через органы исполнительной службы, то к вышеуказанным начислениям будет добавлено 10% от суммы исполнительного сбора», — пояснила Кучук.
Как следствие, потребитель принудительно погашает не только долг, но еще 25% от суммы долга в виде санкций и расходов, связанных с судебным процессом.
Как должники узнают об исках

По словам Кучук, сообщение может прийти по «Укрпочте» по адресу регистрации или появиться в приложении «Дія» или в электронном суде. Так что даже те, кто находится за границей, могут участвовать в заседаниях онлайн.

Примеры взысканий

  • Владелец квартиры на ул. Михайловской (Шевченковский район) задолжал 143 тыс. грн. После решения суда и ареста имущества исполнительная служба принудительно взыскала долг. В итоге мужчина заплатил на 25% больше, дополнительно 36 тыс. грн.
  • Владелец квартиры по просп. Ивасюка (Оболонь) имел долг в 188 тыс. грн. Он добровольно выполнил решение суда, поэтому переплата составила лишь 15% (28 тыс. грн), избежав ареста счетов и 10% исполнительного сбора.
Справка Finance.ua:

  • долг за коммунальные услуги можно реструктуризировать и избежать штрафов. Для этого необходимо заключить договор в сервисном центре или дистанционно через Центр коммунального сервиса с использованием цифровой подписи;
  • в Украине ужесточается контроль за оплатой газоснабжения: теперь даже незначительная задолженность может стать основанием для полного отключения. Поставщики газа предупреждают, что новые правила позволяют прекращать подачу топлива уже после 10 дней просрочки — независимо от суммы долга.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Тарифы
