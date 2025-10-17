ТОП-7 фраз в вакансиях, которых следует остерегаться соискателям и работодателям Сегодня 17:00 — Личные финансы

ТОП-7 фраз в вакансиях, которых следует остерегаться соискателям и работодателям

Нередко одни и те же фразы и формулировки в вакансиях рекрутеры и кандидаты воспринимают по-разному.

Work.ua попытался «перевести» типичные фразы в вакансиях с «языка соискателей» и «языка работодателей» на знакомый нам всем русский.

Читайте также Самые популярные профессии и зарплаты: обзор рынка труда от OLX Работа

1. «Гибкий график»

Как эту фразу воспринимают кандидаты?

Чаще всего под «гибким графиком» соискатели понимают возможность работать в любое время, когда удобно.

2. «Гибридный формат работы»

Что подразумевают работодатели?

Гибридный формат — это модель, сочетающая работу в офисе с дистанционкой.

Как эту фразу воспринимают кандидаты?

А так воспринимают фразу «гибридный формат» кандидаты: посещение офиса возможно, но не обязательно.

3. «Комфортный офис»

Что подразумевают работодатели?

Комфорт — понятие оценочное. Кому-то кофе, печенья и двух кресел (извините, не удержались) будет вполне достаточно, чтобы назвать офис действительно комфортным. Другой человек сочтет рабочее место достаточно удобным только при наличии ортопедического стула, готовых обедов на кухне и PlayStation в зоне отдыха.

Читайте также Работа в офисе: почему это снова модно

Так что именно кроется за этой фразой в описаниях вакансий, часто непонятно.

Как эту фразу воспринимают кандидаты?

Чаще всего для соискателей такая формулировка — клише, на которую они почти не обращают внимания. Ведь удобство рабочего места можно оценить только офлайн или хотя бы по видеообзору офиса.

4. «Дружный коллектив»

Как эту фразу воспринимают кандидаты?

Сегодня подобные формулировки соискатели воспринимают в основном негативно. В сети можно найти немало сообщений, которые сводятся к следующему: «если компания говорит, что они здесь, как семья — беги и не оглядывайся».

5. «От кандидата ожидаем стрессоустойчивость»

Как эту фразу воспринимают кандидаты?

Учитывая, что на протяжении последних лет стресса и вызовов в жизни рядового украинца, мягко говоря, хватает, эти фразы могут вызывать раздражение. Воображение кандидата рисует самые плохие картины. К примеру, неадекватное руководство, которое и является источником стресса.

6. «Мы ищем единомышленников»

Что подразумевают работодатели?

Обычно эта формулировка означает, что компания ищет человека, разделяющего ее ценности, стиль коммуникации и подход к работе. Бизнес хочет нанять не просто профессионала, а «своего» человека, который впишется в коллектив. Ведь слаженная командная работа — важная основа для достижения результатов.

Как эту фразу воспринимают кандидаты?

Соискатели могут настороженно относиться к таким фразам в вакансиях, ведь у нее есть и негативная трактовка: «мы не готовы к альтернативным мнениям» или «лучше, если вы думаете так же, как мы».

Еще до отклика на вакансию кандидат представляет, что на этом месте работы его мнение не будет восприниматься, если отличается от взглядов большинства.

7. «Молодой коллектив»

Что подразумевают работодатели?

Этой фразой рекрутеры обычно описывают царящую в команде атмосферу: шутки, мемы, отсутствие бюрократии, непринужденное общение. И тогда она имеет положительный смысл.

Как эту фразу воспринимают кандидаты?

Для большого количества соискателей «молодой коллектив» действительно является преимуществом: будет легко найти общий язык, атмосфера неформальная.

Но в определенный момент жизни эта фраза уже может считываться как скрытый эйджизм: если мне 30, 35 или 40 лет, я еще вписываюсь в «молодой коллектив» или уже нет?

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.