Работа в офисе: почему это снова модно Сегодня 18:00 — Личные финансы

Работа в офисе: почему это снова модно

Тренд на романтизацию работы с 9 до 17 впервые стал заметен в США и Великобритании — именно там в TikTok начали появляться видео с тегами #CorpCore и #OfficeSiren. Постепенно мода распространилась на другие страны Европы, а также Азию, пишет work.ua.

В Украине тренд появился позже, но получил другое содержание: здесь он больше о стремлении к нормальности и стабильности во время войны, чем о красивом офисном наряде.

Это место, где можно собраться, почувствовать ритм жизни и хоть чуть-чуть отмежеваться от постоянного напряжения.

Относительно того, насколько долго продержится тренд, есть мнения, что это скорее похоже на «медовый месяц» с офисом. Впоследствии работа перестанет быть гламурной, а большее значение будут приобретать такие вещи, как автономия.

Хотя пока молодое поколение до этого дойдет, все же получит такие здоровые привычки, как:

дисциплина через четкий график;

создание ритуалов, поддерживающих производительность;

умение работать в команде.

Почему поколение зуммеров восхищается работой в офисе

Многие скажут, что это все очередной скоротечный тренд в соцсетях. Но подобные явления редко возникают случайно — обычно они являются ответом на реальные вызовы, с которыми сейчас сталкиваются люди.

work.ua приводит несколько причин, повлиявших на появление именно этого тренда:

Изоляция во время и после пандемии сильно ударила именно по молодым людям, которые завершали обучение онлайн и часто начинали свою карьеру с удаленной работы. Они еще не прошли классический путь адаптации к рабочей среде. К тому же на протяжении «эпидемии одиночества» физическая близость к коллегам упрощает коммуникацию, ускоряет обмен опытом и помогает строить социальные связи, которых так не хватало во время дистанционки. В последние годы в мире заметен тренд на ностальгию по «нецифровой» жизни: люди возвращаются к пленочным фотоаппаратам, бумажным планерам и книгам вместо электронных. Это стремление к приземленности и ощущению «здесь и сейчас» напрямую перекликается с работой в офисе. Ведь офис с его конкретным местом, живым общением и ритуалами дает ощущение материальности и стабильности в мире, где почти все переходит в цифровой формат. Для молодежи стал очень привлекательным структурированный график дня, когда есть четкие рабочие часы, выходные и государственные праздники. Так легче разделить профессиональную и личную жизнь, что придает ощущение стабильности и контроля. Цены на недвижимость быстро выросли, и молодым людям приходится снимать жилье меньшего размера, которое часто нужно делить с друзьями, чтобы сэкономить на аренде. В таких условиях домашний офис — это скорее стол у кровати. В то же время реальный офис дает людям пространство и возможность оформить рабочее место «под себя».

Храните и приумножайте свои средства с надежными депозитами. Удобный каталог предложений на Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.