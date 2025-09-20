0 800 307 555
В МОН ответили, когда нужно переоформить грант на обучение

Студенты-контрактники могут получить грант на обучение от государства, который частично покрывает годовую стоимость обучения и не подлежит возврату.
В МОН рассказали, когда грант требует переоформления.
В ведомстве объясняют, что грант необходимо переоформить в случае:
  • смены образовательной программы или специальности;
  • перехода в другое учебное заведение;
  • смены фамилии студента;
  • реорганизации или изменений в вузе.
В случае переоформления Министерство образования формирует новый сертификат с обновленными данными (например, размер гранта или название программы), а студент получает уведомление в «Дія» (сертификат) и подтверждает его.
После подтверждения МОН утверждает обновленный грант приказом. В случае если студент не подтверждает сертификат, грант прекращается.
Грант могут прекратить при:
  • переводе на места государственного заказа;
  • переходе на заочную форму обучения;
  • отказе от гранта;
  • прекращении обучения.
Прекращение гранта не лишает права на его восстановление. К примеру, студенты, которые продолжают обучение и имели право на грант по результатам поступления 2024 года, могут его восстановить.
Восстановление возможно после устранения причин прекращения — например, после завершения академического отпуска или возобновления статуса получателя образования.
Отмечается, что в ближайшее время уведомления в «Дія» получат грантополучатели набора 2025 года и те: кто получал грант в прошлом году.
Что следует сделать студентам:
  • отслеживать уведомления в «Дія» и подтверждать грант;
  • уведомлять заведение и инициировать переоформление при смене специальности или вуза;
  • подавать обращение на возобновление гранта, если он был прекращен из-за неподтверждения.
Напомним, на портале «Дія» заработала новая услуга, теперь студенты могут зарегистрировать или изменить место жительства в общежитии онлайн.

Как изменить место жительства:

  1. Авторизоваться на портале «Дія».
  2. В кабинете выбрать: Услуги > Смена места жительства.
  3. Указать учебное заведение и общежитие.
  4. При необходимости добавить номер и дату договора проживания.
  5. Подписать заявление «Дія.Підпис» или КЭП и отправить.
По материалам:
Finance.ua
