В МОН ответили, когда нужно переоформить грант на обучение
Студенты-контрактники могут получить грант на обучение от государства, который частично покрывает годовую стоимость обучения и не подлежит возврату.
В МОН рассказали, когда грант требует переоформления.
В ведомстве объясняют, что грант необходимо переоформить в случае:
- смены образовательной программы или специальности;
- перехода в другое учебное заведение;
- смены фамилии студента;
- реорганизации или изменений в вузе.
В случае переоформления Министерство образования формирует новый сертификат с обновленными данными (например, размер гранта или название программы), а студент получает уведомление в «Дія» (сертификат) и подтверждает его.
После подтверждения МОН утверждает обновленный грант приказом. В случае если студент не подтверждает сертификат, грант прекращается.
Грант могут прекратить при:
- переводе на места государственного заказа;
- переходе на заочную форму обучения;
- отказе от гранта;
- прекращении обучения.
Прекращение гранта не лишает права на его восстановление. К примеру, студенты, которые продолжают обучение и имели право на грант по результатам поступления 2024 года, могут его восстановить.
Восстановление возможно после устранения причин прекращения — например, после завершения академического отпуска или возобновления статуса получателя образования.
Отмечается, что в ближайшее время уведомления в «Дія» получат грантополучатели набора 2025 года и те: кто получал грант в прошлом году.
Что следует сделать студентам:
- отслеживать уведомления в «Дія» и подтверждать грант;
- уведомлять заведение и инициировать переоформление при смене специальности или вуза;
- подавать обращение на возобновление гранта, если он был прекращен из-за неподтверждения.
