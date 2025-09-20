В МОН ответили, когда нужно переоформить грант на обучение Сегодня 13:31 — Личные финансы

В МОН ответили, когда нужно переоформить грант на обучение

Студенты-контрактники могут получить грант на обучение от государства, который частично покрывает годовую стоимость обучения и не подлежит возврату.

В МОН рассказали , когда грант требует переоформления.

В ведомстве объясняют, что грант необходимо переоформить в случае:

смены образовательной программы или специальности;

перехода в другое учебное заведение;

смены фамилии студента;

реорганизации или изменений в вузе.

В случае переоформления Министерство образования формирует новый сертификат с обновленными данными (например, размер гранта или название программы), а студент получает уведомление в «Дія» (сертификат) и подтверждает его.

После подтверждения МОН утверждает обновленный грант приказом. В случае если студент не подтверждает сертификат, грант прекращается.

Грант могут прекратить при:

переводе на места государственного заказа;

переходе на заочную форму обучения;

отказе от гранта;

прекращении обучения.

Прекращение гранта не лишает права на его восстановление. К примеру, студенты, которые продолжают обучение и имели право на грант по результатам поступления 2024 года, могут его восстановить.

Восстановление возможно после устранения причин прекращения — например, после завершения академического отпуска или возобновления статуса получателя образования.

Отмечается, что в ближайшее время уведомления в «Дія» получат грантополучатели набора 2025 года и те: кто получал грант в прошлом году.

Что следует сделать студентам:

отслеживать уведомления в «Дія» и подтверждать грант;

уведомлять заведение и инициировать переоформление при смене специальности или вуза;

подавать обращение на возобновление гранта, если он был прекращен из-за неподтверждения.

Напомним, на портале «Дія» заработала новая услуга, теперь студенты могут зарегистрировать или изменить место жительства в общежитии онлайн.

Как изменить место жительства:

Авторизоваться на портале «Дія». В кабинете выбрать: Услуги > Смена места жительства. Указать учебное заведение и общежитие. При необходимости добавить номер и дату договора проживания. Подписать заявление «Дія.Підпис» или КЭП и отправить.

