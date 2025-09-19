Сколько получают украинцы в Европе: условия и отношение (примеры из жизни) Сегодня 17:00 — Личные финансы

В Европе рабочие условия лучше (по мнению некоторых украинцев), чем в Украине, но это касается, прежде всего, официального оформления, что обеспечивает защиту от недобросовестных работодателей и соблюдение трудового законодательства.

В этом материале Finance.ua рассказывает, какие зарплаты получают украинцы в Европе, где платят больше всего и какие специальности сейчас наиболее популярны.

В то же время, некоторые украинцы жалуются на дискриминацию — иногда к ним относятся как к работникам «второго сорта», предлагают менее привлекательные условия или платят меньше, чем местным. Также многие попадают на работу через посредников, которые берут высокую комиссию или обещают лучшие условия, чем есть на самом деле.

Примеры из жизни

Алексей много лет работает водителем-международником в Польше. Имеет прямой договор с работодателем и получает фиксированную ставку за день работы — 270 злотых (63,5 евро или 3 тыс. грн).

Мужчина рассказывает Finance.ua, что в его компании 90% сотрудников — украинцы. Он говорит, что не чувствует дискриминации или изменения отношения к соотечественникам, но подтверждает, что полякам часто платят больше за ту же работу.

«Насколько я слышал, полякам больше платят. По польскому законодательству на фирме должно работать несколько поляков. Чтобы они работали здесь, в Польше. Им платят больше, чем нам, потому что преимущественно поляки едут работать в другие страны», — говорит Алексей.

Заработать больше, работая без перерыва или выходных, не выйдет, объясняет мужчина: в Европе контролируют режим работы водителя для безопасности движения.

«Тахограф не дает, я не имею права ездить больше. Вот у меня 9 часов езды дается каждый день. И через каждые 4,5 часа мне нужно сделать перерыв. Если не соблюдать огромные штрафы», — говорит Алексей.

По его словам, после начала полномасштабной войны — более трех лет — зарплату не пересматривали. Хотя раньше понемногу повышали каждый год.

Дело в том, что сейчас даже в Германии подняли цены на платные дороги. И вследствие этого многие фирмы вообще прекратили свое существование, потому что невыгодно возить. Если тебе поднять зарплату, то им вообще не выгодно. Цены на перевозку не поднялись, а вот оплата дорог выросла", — объясняет украинец.

Он добавляет, что сейчас в Польше большая нехватка водителей, потому украинцам устроиться на работу легко.

Евгений также работает в соседней Польше, городе Вроцлав. Он рассказывает, что выехал до войны и впервые устроился за границей на складе, где получал около 3 тыс. злотых в месяц (706 евро или 34 тыс. грн).

Парень успел поработать на нескольких заводах по производству бумаги, пластика и металла, где получал от 4 200 до 5 тыс. злотых. Сейчас украинец работает парковщиком на складе строительных материалов и зарабатывает чуть больше «минималки» — более 6 тыс. злотых в месяц (1412 евро).

Наталья тоже много лет работает в Польше, уехала задолго до полномасштабной войны. Женщина рассказывает, что работает в ресторане МакДональдз в Гданьске. Получает 2 тыс. злотых уже после отчисления налогов, «чистыми» на руки.

«Я работаю в заведении уже два года. Оформлена официально. Последний раз зарплату нам повышали в январе 2025 года, на 100 злотых. А моя дочь работала на складе польского интернет-магазина. В прошлом году, как у студента, была зарплата 4 тыс. злотых (941 евро)», — говорит Наталья.

Мария уехала с семьей в Нидерланды после полномасштабного вторжения. Живет в Гитхорне в 120 километрах от Амстердама. Первую работу удалось найти в местном ресторане.

«Мы там работали помощниками бармена, официанта, немного на кухне. Посуду мыли, стирку раскладывали. Там работали неофициально, нас не захотели оформлять. И зарплата была очень низкая — 7 евро в час. У меня была зарплата по возрасту (до 21 года), у других немного больше, но меньше минималки», — говорит девушка.

Она сетует, что почти за два года работу пришлось менять восемь раз — от почты до производства ковров. По ее словам, работодатели не хотят предоставлять украинцам прямые контракты — устроиться можно только через агентство-посредника. Кроме того, обычно украинцы получают минимальную зарплату.

«На работе здесь в принципе задержаться тяжело. Потому что если ты проработаешь более 6 месяцев, и ты увольняешься или тебя увольняют, ты можешь встать на биржу труда, и 3 месяца тебе должны выплачивать твою полную зарплату. Поэтому предприятие не хочет так поступать. Украинцам большинство предприятий не дают работать даже 6 месяцев на одном месте. В принципе, возле нашего городка работу найти сложно — крупные города далеко от нас, а у нас работают в сезон только рестораны», — говорит Мария.

Она добавляет, что на работе они ежедневно сталкиваются с дискриминацией: нидерландцы жалуются, что они занимают их рабочие места. По ее словам, были ситуации, когда местные и поляки подавали безосновательные жалобы работодателю, и их увольняли.

«Потом мы устроились в другой ресторан, тоже в Гитхорне. Там мы работали по шесть часов. Работа адская. Огромные подносы с едой, супами. Посуду моешь, за всеми убираешь, пол моешь, дверь, окна моешь — что мы там только не делали. Тоже сначала работали неофициально. Зарплата была меньше минималки. Потом нам предложили трудоустроить и платить половину в конверте», — говорит девушка.

Мария добавляет, что на почте DHL также получала минимальную зарплату — 400 евро (19 350 грн) в неделю.

Напомним, данные об уровне оплаты труда в ЕС ежегодно собирает и предоставляет статистическая служба Eurostat. Так, средняя месячная зарплата при полной занятости в Европе существенно отличается: в Болгарии она составляет 1125 евро, в то время как в Люксембурге — 6755 евро, то есть почти в шесть раз больше.

В среднем по ЕС работники получают около 3155 евро (на 2023 год). Данные о средней зарплате в 2024 году еще отсутствуют, их опубликуют в конце 2025 года.

Дания — единственное государство, где заработки также превышают 5 тыс. евро в месяц, в среднем это 5634 евро. Почти дотягивают до отметки Ирландия (4890 евро) и Бельгия (4832 евро).

В Австрии (4542 евро), Германии (4250 евро) и Финляндии (4033 евро) средняя зарплата тоже, как видим, превышает 4 тыс. евро.

